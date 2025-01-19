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台東端栗園路段落石不斷 南橫公路今天傍晚5點又要封路
台20線南橫公路台東栗園路段昨早崩塌，雖然已經緊急搶通，不過近日山區下雨導致邊坡仍不時有落石掉落。公路局關山工務段指出，今天（1月19日）下午5時預警性封閉道路，明早將會巡視道路，確認災害狀況及安全無虞後再決定是否開放車輛通行。
昨天上午7點，台20線155K+200台東縣栗園路段發生邊坡坍方，此路段坍方導致海端鄉台20線149K至171K向陽至利稻路段無法通行，雖然昨天傍晚已經搶通，但考量夜間視線不佳且邊坡仍持續有間歇落石，昨晚8時起預警性封閉。
今天上午8時30分，公路局人員巡查後確認安全無虞後，解除預警性封閉並開放車輛通行。工務段表示，因栗園路段的邊坡仍持續有間歇落石掉落隨時有致災的風險，預計今天下午5時起又再度預警性封閉道路。
關山工務段提醒，近日遊客上山前務必查詢道路管制時間與山區路況，如遇下雨或濃霧，盡量避免上山。
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