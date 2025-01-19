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「房客會比部落人多」 台東卑南鄉抗議綠野仙蹤開發案

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東卑南鄉下賓朗部落族人將象徵綠野仙蹤度假旅館的紙屋模型用火焚燒，堅決反對開發案。記者徐白櫻／翻攝
台東卑南鄉下賓朗部落族人將象徵綠野仙蹤度假旅館的紙屋模型用火焚燒，堅決反對開發案。記者徐白櫻／翻攝

台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環評初審通過，計畫興建可容400名旅客的飯店及度假別墅。今早原民會前主委孫大川等人到場聲援，下賓朗部落（Pinaski）居民在部落聚會所前焚燒模型及標語，高呼「抗議縣政府」、「財團滾出去」。

台東縣府表示，開發案預定地是私人土地，希望開發單位與當地族人充分溝通，並於合乎相關法規為前提下，共同提升台東觀光旅遊市場及環境。

綠野仙蹤開發案占地約2.18公頃，計畫興建1棟旅館大樓、11棟渡假別墅，共177間客房，約容納400名旅客。環境部1月10日初審通過「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」，但必須在4月30日前補正對鄰近文化資產、部落生活安全等影響評估。

下賓朗部落反對居民今早召開「拒絕開發案侵犯祖靈地」記者會表達不滿。抗議人士說，開發案會帶來400名住宿旅客，超過部落人口，勢必衝擊交通及部落安寧文化，會對部落文化造成不可逆的衝擊，籲請開發單位主動撤案，環境部不要通過環評。

原民會前主委孫大川表示，環評審查過程缺少原住民聲音，且忽視部落數百年的歷史記錄，未能真正理解開發基地對族群文化的意義；原住民不是反對經濟發展，但必須在尊重文化與溝通協商的基礎上推動，不能背離部落意願。

縣府說明有關環評部分，1月10日環境部進行第二次初審會議，會議決議為「書面修正後通過」，待申請單位本次修正後將正式送環評委員會辦理審查程序。

台東卑南鄉下賓朗部落族人將象徵綠野仙蹤度假旅館的紙屋模型用火焚燒，堅決反對開發案。記者徐白櫻／翻攝
台東卑南鄉下賓朗部落族人將象徵綠野仙蹤度假旅館的紙屋模型用火焚燒，堅決反對開發案。記者徐白櫻／翻攝

台東 環評

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