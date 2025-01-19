「房客會比部落人多」 台東卑南鄉抗議綠野仙蹤開發案
台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環評初審通過，計畫興建可容400名旅客的飯店及度假別墅。今早原民會前主委孫大川等人到場聲援，下賓朗部落（Pinaski）居民在部落聚會所前焚燒模型及標語，高呼「抗議縣政府」、「財團滾出去」。
台東縣府表示，開發案預定地是私人土地，希望開發單位與當地族人充分溝通，並於合乎相關法規為前提下，共同提升台東觀光旅遊市場及環境。
綠野仙蹤開發案占地約2.18公頃，計畫興建1棟旅館大樓、11棟渡假別墅，共177間客房，約容納400名旅客。環境部1月10日初審通過「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」，但必須在4月30日前補正對鄰近文化資產、部落生活安全等影響評估。
下賓朗部落反對居民今早召開「拒絕開發案侵犯祖靈地」記者會表達不滿。抗議人士說，開發案會帶來400名住宿旅客，超過部落人口，勢必衝擊交通及部落安寧文化，會對部落文化造成不可逆的衝擊，籲請開發單位主動撤案，環境部不要通過環評。
原民會前主委孫大川表示，環評審查過程缺少原住民聲音，且忽視部落數百年的歷史記錄，未能真正理解開發基地對族群文化的意義；原住民不是反對經濟發展，但必須在尊重文化與溝通協商的基礎上推動，不能背離部落意願。
縣府說明有關環評部分，1月10日環境部進行第二次初審會議，會議決議為「書面修正後通過」，待申請單位本次修正後將正式送環評委員會辦理審查程序。
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