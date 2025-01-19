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五月天今晚花蓮市開唱 歌迷排隊隊伍延綿數百公尺
「一路向東」公益演唱會昨天與今天在花蓮兩地舉行，繼昨天在玉里鎮創下超過萬名歌迷紀錄後，五月天與師弟師妹團今天移師花蓮市演出，雖然市區上午下了點小雨，不過中午會場周邊湧現人潮，主辦單位安排排隊動線，排隊隊伍綿延好幾百公尺，五月天天團魅力無法擋。
「2025 Just Love It！一路向東」公益演唱會，昨天與今天在花蓮市東大門廣場、玉里鎮玉里國小永昌分校運動場舉辦，五月天昨天先在玉里開唱，現場估計破萬人；今天花蓮市演唱會將於下午4時50分開始，先由歌手丁噹、樂團告五人、宇宙人帶來動人歌聲，再由五月天壓軸登場。其中歌手白安原訂今天上台演出，但其身體狀況欠佳，只能忍痛取消，白安也在社群媒體上跟歌迷道歉。
根據現場五月天粉絲「五迷」拍攝的照片，中午前就湧現人潮，排隊隊伍從東大門夜市福町夜市開始，一路排到自強夜市第二區，轉進各省一條街、自強夜市第一區，再迴轉一路再接到各省一條街，排隊隊伍長度可能超過300公尺，十分驚人。
由於現場人潮眾多，發生小規模推擠衝突，大家都想往前擠，工作人員盡力維持秩序，好在大部分人都乖乖排隊等待入場。同時有歌迷自帶小音響，直接播放五月天經典歌曲「憨人」、「倔強」等，歌迷大合唱先暖場，等待晚上五月天登場。
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