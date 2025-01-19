快訊

新春大掃除！丟回收注意1禁忌 新北環保局示警：最高罰6千

讓大腦老化更快 哈佛研究揭每天吃加工紅肉超過這份量風險高

全場近半數考生違規 學測數學帶「尺」被沒收…NG關鍵曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

五月天今晚花蓮市開唱 歌迷排隊隊伍延綿數百公尺

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供
天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供

「一路向東」公益演唱會昨天與今天在花蓮兩地舉行，繼昨天在玉里鎮創下超過萬名歌迷紀錄後，五月天與師弟師妹團今天移師花蓮市演出，雖然市區上午下了點小雨，不過中午會場周邊湧現人潮，主辦單位安排排隊動線，排隊隊伍綿延好幾百公尺，五月天天團魅力無法擋。

「2025 Just Love It！一路向東」公益演唱會，昨天與今天在花蓮市東大門廣場、玉里鎮玉里國小永昌分校運動場舉辦，五月天昨天先在玉里開唱，現場估計破萬人；今天花蓮市演唱會將於下午4時50分開始，先由歌手丁噹、樂團告五人、宇宙人帶來動人歌聲，再由五月天壓軸登場。其中歌手白安原訂今天上台演出，但其身體狀況欠佳，只能忍痛取消，白安也在社群媒體上跟歌迷道歉。

根據現場五月天粉絲「五迷」拍攝的照片，中午前就湧現人潮，排隊隊伍從東大門夜市福町夜市開始，一路排到自強夜市第二區，轉進各省一條街、自強夜市第一區，再迴轉一路再接到各省一條街，排隊隊伍長度可能超過300公尺，十分驚人。

由於現場人潮眾多，發生小規模推擠衝突，大家都想往前擠，工作人員盡力維持秩序，好在大部分人都乖乖排隊等待入場。同時有歌迷自帶小音響，直接播放五月天經典歌曲「憨人」、「倔強」等，歌迷大合唱先暖場，等待晚上五月天登場。

天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供
天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供
天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供
天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供
天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供
天團五月天今晚在花蓮市東大門廣場開唱，歌迷排隊隊伍延綿數百公尺。圖／五迷羅小姐提供

夜市 演唱會 花蓮

延伸閱讀

五迷包普悠瑪花蓮聽五月天演唱 車廂唱歌乘客抱怨太吵

五月天砸4500萬免費開唱 阿信：會原諒五月天嗎？

五月天公益演唱會前進花蓮 上萬歌迷聚集會場

五月天花蓮開唱逾萬歌迷湧入 旅宿業樂喊：很有幫助

相關新聞

基隆「海景第一排」自治條例護景觀 憂建物變高胖難管

基隆市中心區緊臨基隆港，基隆港美景是「海景第一排」，市府訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，撤除老舊招牌及騎...

「房客會比部落人多」 台東卑南鄉抗議綠野仙蹤開發案

台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環評初審通過，計畫興建可容400名旅客的飯店及度假別墅。今早原民會前主委孫大川等人到場...

五月天今晚花蓮市開唱 歌迷排隊隊伍延綿數百公尺

「一路向東」公益演唱會昨天與今天在花蓮兩地舉行，繼昨天在玉里鎮創下超過萬名歌迷紀錄後，五月天與師弟師妹團今天移師花蓮市演...

基隆市公車無障礙服務民調7成滿意 防滑、遮雨棚待改善

為了解基隆市市區公車無障礙服務及性別友善度，基隆市政府交通處委託趨勢民調公司問卷調查。調查結果顯示，市民對於基隆市公車車...

基隆6路口行穿線退縮護行人 拉開距離減少車撞增加安全

基隆市多數行穿線均緊貼路口，易造成轉彎車不容易發現行人易有死傷事故，議員在議會提案體檢各危險路口，將行穿線往後退保障行人...

廣角鏡／水上巴士優惠

宜蘭縣府推出「春節期間冬山河水上巴士優惠方案」，遊客到冬山河親水公園，購買親水公園至傳藝中心的水上巴士全票來回票原價15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。