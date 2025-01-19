基隆市公車無障礙服務民調7成滿意 防滑、遮雨棚待改善

為了解基隆市市區公車無障礙服務及性別友善度，基隆市政府交通處委託趨勢民調公司問卷調查。調查結果顯示，市民對於基隆市公車車內站名播報系統、司機無不當駕駛行為、駕駛提供友善關懷服務，以及提供公車路線資訊等滿意度7成；因多雨天氣，車內、等候區防滑設計及遮雨棚等都有待提升。

交通處長王圳宏表示，民調以搭乘基隆市市區公車民眾為對象，調查範圍涵蓋車輛、場站及站牌等三大類別，並蒐集市民對於大眾運輸無障礙服務及性別友善度等議題的重要度及滿意度，滿意度不高者擬定改善策略。

調查指出，車內設備及駕駛服務方面，公車車內電子顯示器及車內站名播報系統受乘客好評，滿意度突破7成。另對二信循環站及基隆轉運站候車空間平坦度、座椅及照明等面向滿意度也接近7成。

在司機駕駛行為，乘客普遍滿意司機的專業駕駛與友善關懷服務，分別為78%及73%。

至於民眾認為要改善及提升的，包括因應多雨氣候，車內階梯邊緣的防滑設計被認為是首要改善項目；性騷擾通報機制也被認為需要改善；等候區的高低落差與防滑設計要加強；遮雨棚設置空間不足，需再提升；車站性別友善度方面，哺乳室與女性衛生用品設置有待進一步優化。

基隆市政府副發言人曾冠誠說，在場站服務部分，基隆轉運站與二信循環站候車空間平坦與座椅配置獲得好評。副發言人張家馨表示，場站性別友善度方面，親子廁所廣受肯定，滿意度超過5成，但哺乳室與女性衛生用品設置則有待進一步優化。