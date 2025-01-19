基隆「海景第一排」自治條例護景觀 憂建物變高胖難管
基隆市中心區緊臨基隆港，基隆港美景是「海景第一排」，市府訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，撤除老舊招牌及騎樓天花板，還有拉皮翻新，不過民眾也擔心未來都更新建物恐拔地而起，遮擋美麗景觀，但自治條例無法規範，市府坦言，盼中央早日有環境景觀權，地方得以依循。
本報今天專題報導，台灣進入大都更時代，新建築集合各項容積獎勵長得大又高，帶來許多後遺症。基隆市中心緊臨基隆港，擁抱「海景第一排」的基隆港美景，也是少數訂定城市景觀自治條例的縣市。
2013年，時任交通部長葉匡時到基隆港參加郵輪論壇致詞提及，要叫遊客拖著行李從東岸基港大樓走這樣長的一段路，沿途還看到周邊破舊的建築物，會讓遊客以為到台灣像是到了「落後國家」，言論喧騰多時惹議，但也讓地方思考如何改善港區周遭建物長年以來老舊雜亂問題。
基市府2022訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，為期3年，將在今年2月到期，市府擴大範圍到全市，另訂「基隆市城市美化自治條例」，待內政部核定。
國門廣場周邊地區城市景觀自治條例範圍，從西岸西六碼頭，沿中山二路、中山一路、孝四路、忠一路、中正路，景觀包括公共空間、設施設備、植栽綠化、建物夜間照明、廣告招牌、建物屋頂、外牆和騎樓附掛物等，都列入改善項目。
今年新補助辦法，景觀計畫需配合改善項目為外牆立面清整及油漆粉刷者，補助從每棟額度40到100萬，其他補助項目，每案補助金額上限20萬元。
市府都發處長謝孝昆說，透過建築物「變臉」進行市容美容，在不更動原有建築結構原則下，從外部環境改善，忠一路列為優先示範區，鼓勵屋主立面設施減量、美化，讓水岸第一排景觀與市區變美。
謝孝昆說，目前基隆的自治條例是管制改善美麗的基隆港岸周遭的環境，未來建物可能因老舊都更要改建，可能「長胖長高」，有可能阻擋建物、民眾的視線，影響了大家的「景觀權」，目前中央並無專法，但現行建築法規，樓地板如超過一定的面積，要送都市計畫委員會審議，可以透過都審會來管制公共空間、建物量體及景觀等，依此機制處理。
謝孝昆表示，全台各地要維護的景觀可能都不一樣，中央如要訂母法限制建物來行使「景觀權」，恐要因地制宜，並再和地方溝通，要維護的是哪些景觀，如何執行，和現行都市計畫委員會權責如何區隔，必須要有完善的規畫，地方也好有依循。
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