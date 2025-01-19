基隆6路口行穿線退縮護行人 拉開距離減少車撞增加安全

基隆市多數行穿線均緊貼路口，易造成轉彎車不容易發現行人易有死傷事故，議員在議會提案體檢各危險路口，將行穿線往後退保障行人安全。市府說，已完成6處路口行穿線退縮，將持續滾動式檢討改善，去年底統計，基隆行人交通事故每10萬人死亡數0.55人列本島第一低。

行人反映，在信一、義四路的吉羊橋過馬路時，信一路的行穿線因為距路口太近，從仁一路方向走義四路要左轉的車常「直直」撞過來，沒讓開就容易被撞到，十分危險。

市議員韓世昱表示，基隆路口小又多單行道，多數行穿線均緊貼路口，易造成轉彎車不容易發現行人，建議市府重新檢討每一處路口，並將行穿線往後退個幾公尺，離路口遠一些，他也在議會提案，市府應針對全市路口進行總體檢。

市政府交通處交通工程科長章志華表示，行穿線設置是考量各路口轉角視距、行人停等空間、行人穿越距離等條件畫設，推動行穿線退縮要搭配人行道無障礙坡道、定位磚等實體設施調整，要適時配合道路工程改善案辦理。

截至目前，交通處已針對部分轉角視距不良、易造成車輛A柱阻擋視線等6處路口完成行穿線退縮，包括忠一路／孝二路口、仁二路／愛三路口、信一路／義四路口、基金三路／武隆街口、安樂路二段／安和一街口、源遠路355號前路口。

交通處長王圳宏說，市府透過道安會報列管各項道安工程，強化道路交通安全改善措施，改善行人交通安全，已顯現成效。

市府統計，在113年12月的交通執法，共取締重大交通違規1564件，與去年同期相比增加533件；行人死傷人數則從去年同期的45人減少至22人，減少了23人，下降幅度達51.1%。