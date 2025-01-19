宜蘭市挺美的！宜蘭橋、中山公園燈飾點亮 璀璨迎賓

宜蘭市公所今年以「金蛇舞春」為主題，分別在「宜蘭橋」與「中山公園」進行街景布置，顯得喜氣洋洋，這兩處燈飾自即日起每晚亮燈至3月9日，民眾及遊客在欣賞璀璨亮眼的光影藝術中，感受濃濃年味。

在宜蘭市春節街景點燈儀式中，以宜蘭橋體為基礎建構長廊式的「金蛇光廊」燈區成為全場焦點，將宜蘭橋與宜蘭河的自然景觀巧妙結合，以波浪式燈條綴飾延伸約230米的華麗蛇形燈飾，順應蜿蜒的宜蘭河流，光影變化流動如水，使得「金蛇光廊」不僅是一處燈光景觀，更以其蜿蜒盤旋的蛇形燈飾，象徵新年福氣與祥瑞。

市公所在點燈儀式中，邀請法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍的「即將成真火舞團」，以金蛇年為主題編創「火蛇迎春、護宜蘭」火焰舞劇，演繹長達24公尺火蛇燦動，同時還搭配宜蘭橋的點燈啟動儀式，量身打造煙火表演，以金蛇舞姿為創意靈感，點亮宜蘭橋夜空。