台東綠野仙蹤旅館開發案…部落反彈 要求退回環評禁開發

台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案日前通過環評初審，引起下賓朗部落（Pinaski）居民強烈反彈，今天上午9點半將動員逾300人在部落聚會所前拉布條、舉標語及呼口號抗議，要求政府退回環評，禁止開發。

部落會議主席曾天福說，渡假旅館規畫的出入口位於部落的通行要道，無法負荷開發後的車流，嚴重影響地方交通與安全，旅館離部落太近又在昔日的文化領域，遊客一多勢必影響部落，業者未說明清楚就進入環評審議，部落全被蒙在鼓裡。

綠野仙蹤渡假旅館基地位於下賓朗部落東南側，占地約2.18公頃，規畫建造1棟旅館大樓、11棟渡假別墅，共177間客房，可容納約400名旅客。業者依法向縣府申請開發。本月10日環境部召開專案小組第2次初審會議，部落族人雖北上陳情抗議，但認定該案無環境影響，決議通過環評初審，部落族人無法認同，原民會前主委、監察院前副院長孫大川也在臉書發文抗議財團對台東、部落毫無下限的侵奪。

曾天福說，族人訴求退回環評，禁止開發，同時要求從未到過下賓朗部落、不知道卑南族基本文化常識的環評委員自行退出，也請縣府、文化部、環境部、原民會等權責相關單位全力阻止此開發案，做到為「南島文化首都」的人民服務。

陳姓族人說，開發案從未徵詢部落意見，2024年12月起數度以暗渡陳倉、鬼祟之舉，意欲偷渡此開發案，部落都被蒙在鼓裡，只要環評沒被退回，族人抗爭到底。