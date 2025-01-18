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基隆6大市場春節採買25到28日交管 愛四路夜市至2/2不收攤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
傳統市場今年的蔬菜供貨穩定，價格比去年便宜。記者游明煌／攝影
傳統市場今年的蔬菜供貨穩定，價格比去年便宜。記者游明煌／攝影

春節將屆，因為年貨採買人潮，基隆市警局1月25日起至28日（除夕）將在仁愛等等6大傳統市場交通管制，其中仁愛市場前仁四路、愛二路及七堵南興市場的崇智路都禁止車輛進入；愛四路夜市今天起2月2日，全天不收攤，讓民眾白天、晚上都能來採買。

為因應春節前大量購物人、車潮，基隆市警察局自1月25日起至28日止，將規畫警力加強轄內各大型傳統市場周邊道路交通疏導勤務，在仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場等6大傳統市場進行交管，25至27日從上午8時起至下午5時止，28日除夕當天從上午8時到下午2時止。警方結合義交協勤交通疏導，並於各重要路口設置告示牌提醒用路人配合。

警方說，仁愛市場的仁四路段（愛三至愛二路口）、愛二路段（仁二至仁五路口）將禁止車輛進入（機、貨車除外），開放愛二路段（仁三路至仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨；七堵南興市場的崇智街（明德一路至光明路段）也禁止車輛進入，車輛可停至光明路各停車場。

至於成功市場、信義市場因人潮很多，將把部分停車格改為行人徒步區；安樂市場在觀音橋兩側設置交通錐供民眾通行；果菜市場前麥金路、麥金路127巷口迴轉道外側車道25日起彈性規畫為市場出口專用車道。

另外，果菜市場停車空間不足，管委會設置一處新的停車場，約70多個停車位，21日起開放採買果菜民眾免費停車。

警方建議民眾搭乘大眾交通工具，避免塞車之苦及停車困擾。基隆市自1元旦起推動「行人有序」專案加強行人違規勸導與取締，提醒採買民眾不要任意過馬路，避免受罰。

麥金路果菜市場表示，今年今年的蔬菜供貨穩定，價格比去年便宜，高麗菜價格也降不少，但蕃茄、秋葵因量少比較貴一點。

市府產發處副處長蔡馥嚀說，果菜市場過年前供應穩定，價格也都平易近人，已有不少人來採買。

愛四路夜市今天起2月2日，全天不收攤，讓民眾白天、晚上都能來採買。本報資料照片
愛四路夜市今天起2月2日，全天不收攤，讓民眾白天、晚上都能來採買。本報資料照片
春節將屆，因為年貨採買人潮，基隆市警局1月25日起至28日（除夕）將在仁愛等等6大傳統市場交通管制。圖／基隆市警局提供
春節將屆，因為年貨採買人潮，基隆市警局1月25日起至28日（除夕）將在仁愛等等6大傳統市場交通管制。圖／基隆市警局提供

傳統市場 基隆 行人

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