台東卑南綠野渡假村環評初審通過 部落族人抗爭要求禁止開發

台東卑南族下賓朗部落（Pinaski）有開發商規畫在部落旁建造「綠野仙蹤渡假旅館」，日前環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，初審通過。但部落對於環評結果不認同，更不能接受。明天部落不僅開記者會發聲，也將表達全面抗爭到底的決心，要求政府退回環評，禁止開發。

部落會議主席曾天福表示，渡假村設置出入口就是部落現在的通行要道，根本無法負荷開發後的車流，將嚴重影響地方的交通與安全，而且飯店距離部落太近，且所在地也是部落過去的文化領域，屆時遊客一多，必會影響部落。且業者都沒有說清楚細節，就進入環評審議了，部落被蒙在鼓裡。

「綠野仙蹤渡假旅館」基地位於卑南鄉下賓朗部落東南側，面積約2.18公頃，規畫建造旅館大樓一棟、渡假別墅11棟，共有客房177間，可容納約400名旅客。業者依法向縣府申請相關興建程序。由於開發需環評，環境部於前年12月召開專案小組初審，但目的事業主管機關台東縣政府未出席，專案小組將初審改為意見收集會。

今年1月10日進行初審環評程序，部落族人也北上陳情抗議。不過，環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，決議此案通過環境影響評估初審。對於環評初審通過，部落無法認同及接受，紛紛表達不滿，前原民會主委、總統府資政，同時也是下賓朗部落族人的孫大川，也在個人臉書發文抗議財團對台東、對部落毫無下限的侵奪。

曾天福表示，他們訴求很簡單，就是政府退回環評，禁止開發，同時要求從未親抵下賓朗部落、不知道卑南族基本文化常識的環評委員，自請退出對本案的環評，此外縣政府、文化部、環境部、原民會等各權責相關單位，全力退回此開發案，真正做到為「南島文化首都」的人民服務。

部落陳姓族人表示，此開發案從初始即未徵詢部落居民意見，自2024年12月起，數度以暗渡陳倉、鬼祟之舉，意欲偷渡此開發案，部落被蒙在鼓裡。只要環評沒有被退回，他們就全面抗爭到底。此一開發案一旦通過，勢必將重創整個平地原住民部落，造成永久不可修復的侵害。

據了解，「綠野仙蹤渡假旅館」基地位於卑南鄉下賓朗部落東南側，面積約2.18公頃，規畫建造旅館大樓一棟、渡假別墅11棟，共有客房177間，可容納約400名旅客。因開發區塊屬私人土地，業者依法向縣府申請相關興建程序。