快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

聽新聞
0:00 / 0:00

台東卑南綠野渡假村環評初審通過 部落族人抗爭要求禁止開發

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東卑南族下賓朗部落（Pinaski）有開發商規畫在部落旁建造「綠野仙蹤渡假旅館」，日前環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，初審通過。但部落對於環評結果不認同，更不能接受。本報資料照片
台東卑南族下賓朗部落（Pinaski）有開發商規畫在部落旁建造「綠野仙蹤渡假旅館」，日前環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，初審通過。但部落對於環評結果不認同，更不能接受。本報資料照片

台東卑南族下賓朗部落（Pinaski）有開發商規畫在部落旁建造「綠野仙蹤渡假旅館」，日前環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，初審通過。但部落對於環評結果不認同，更不能接受。明天部落不僅開記者會發聲，也將表達全面抗爭到底的決心，要求政府退回環評，禁止開發。

部落會議主席曾天福表示，渡假村設置出入口就是部落現在的通行要道，根本無法負荷開發後的車流，將嚴重影響地方的交通與安全，而且飯店距離部落太近，且所在地也是部落過去的文化領域，屆時遊客一多，必會影響部落。且業者都沒有說清楚細節，就進入環評審議了，部落被蒙在鼓裡。

「綠野仙蹤渡假旅館」基地位於卑南鄉下賓朗部落東南側，面積約2.18公頃，規畫建造旅館大樓一棟、渡假別墅11棟，共有客房177間，可容納約400名旅客。業者依法向縣府申請相關興建程序。由於開發需環評，環境部於前年12月召開專案小組初審，但目的事業主管機關台東縣政府未出席，專案小組將初審改為意見收集會。

今年1月10日進行初審環評程序，部落族人也北上陳情抗議。不過，環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，決議此案通過環境影響評估初審。對於環評初審通過，部落無法認同及接受，紛紛表達不滿，前原民會主委、總統府資政，同時也是下賓朗部落族人的孫大川，也在個人臉書發文抗議財團對台東、對部落毫無下限的侵奪。

曾天福表示，他們訴求很簡單，就是政府退回環評，禁止開發，同時要求從未親抵下賓朗部落、不知道卑南族基本文化常識的環評委員，自請退出對本案的環評，此外縣政府、文化部、環境部、原民會等各權責相關單位，全力退回此開發案，真正做到為「南島文化首都」的人民服務。

部落陳姓族人表示，此開發案從初始即未徵詢部落居民意見，自2024年12月起，數度以暗渡陳倉、鬼祟之舉，意欲偷渡此開發案，部落被蒙在鼓裡。只要環評沒有被退回，他們就全面抗爭到底。此一開發案一旦通過，勢必將重創整個平地原住民部落，造成永久不可修復的侵害。

據了解，「綠野仙蹤渡假旅館」基地位於卑南鄉下賓朗部落東南側，面積約2.18公頃，規畫建造旅館大樓一棟、渡假別墅11棟，共有客房177間，可容納約400名旅客。因開發區塊屬私人土地，業者依法向縣府申請相關興建程序。

台東 環境部 環評

延伸閱讀

圖表看時事／四接環評過初審 圖解正反方意見、全台天然氣接收站布局

基隆四接過初審 李彥秀：賴清德拿永續環境祭旗

影／四接環評兩案並陳 謝國樑：與市府底線牴觸都不會讓步！

四接環評如過關 逾50年協和電廠三根煙囪將拆蓋新的有天空塔

相關新聞

罷免台東立委連署行動起跑 黃建賓服務處：尊重

「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐...

台東卑南綠野渡假村環評初審通過 部落族人抗爭要求禁止開發

台東卑南族下賓朗部落（Pinaski）有開發商規畫在部落旁建造「綠野仙蹤渡假旅館」，日前環境部專家小組經討論，認定該案無...

宜蘭三星「青蔥銀柳節」登場 消費滿額抽獎送好禮

宜蘭三星蔥是高檔餐廳指定食材、三星銀柳產量占全國90％，三星地區農會年度盛事「青蔥銀柳節」今在三星綜合運動場登場，安排銀...

春節前還募不到安全庫存量 宜蘭順順鵝肉大王今辦捐血活動

農曆年期間各醫療機構的血液需求量大增，但宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，宜蘭市知名的順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與...

台東拔蘿蔔活動 麻袋裝好裝滿有機好彩頭

台東地區農會舉辦大型拔蘿蔔「拔得好彩頭」活動，吸引近千民眾共襄盛舉，體驗農業辛苦，更深入了解有機耕作與環境保護的互動關係...

影／大時代悲劇...太平輪事件76周年 謝國樑獻花：艱難的歷史過往

1949年1月27日，一艘由上海航向基隆的太平輪，於舟山群島附近海域攔腰撞上貨輪建元輪，造成逾千人罹難。今天太平輪海難7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。