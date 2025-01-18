宜蘭三星「青蔥銀柳節」登場 消費滿額抽獎送好禮

宜蘭三星蔥是高檔餐廳指定食材、三星銀柳產量占全國90％，三星地區農會年度盛事「青蔥銀柳節」今在三星綜合運動場登場，安排銀柳花藝小品盆栽及蔥明魚丸手作課程，在青蔥文化館還有「銀柳寶寶」打卡牆，消費滿468元、888元及1288元可兌換小禮品及抽獎。

去年幾場颱風侵襲，青蔥產量大幅下滑，三星蔥在台北農產運銷公司每公斤拍賣價飆上1000元天價，至今出貨量仍處於低檔，以致這次舉辦三星青蔥銀柳節，能夠登場的青蔥數量相當少，農會只好改推蔥魚丸DIY活動橋段、創意料理秀試吃品嘗。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭好山好水，孕育出許多高品質農特產品，尤其三星鄉青蔥及銀柳更是享譽全國，其中三星蔥全年種植面積約253公頃，年產值約5億元，為五星級飯店及頂級餐廳指定用蔥；銀柳是全國非常重要特色花卉，栽培面積約33公頃，占全國90%以上，年產值約2500萬元，因音似台語「銀兩」，有財源滾滾、吉祥之意，是年節應景花卉。

三星地區農會總幹事李智遠指出，青蔥、銀柳是全國知名旗鑑品牌，雖氣候變遷對國內農產業帶來不小衝擊，但農會仍積極面向並與政府部門、改良試驗單位及大專院校學校合作，進行移地保種等試驗計畫及加工品研發，這次為感謝消費者，精心規劃好吃好玩、又有教育意義活動。

活動會場除了近50攤的特色市集、家政美食品堂試吃與育教與樂的農業小學堂，今年更結合三大休閒農業區開發的食農教育手作體驗活動，有玉蘭休閒農業區水果茶凍、天送埤休閒農業區嘣嘣米香樂、紅柴林休閒農業區嗡嗡蜂蠟香片，及活動主角銀柳花藝小品盆栽與蔥明魚丸DIY等活動。