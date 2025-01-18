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罷免台東立委連署行動起跑 黃建賓服務處：尊重

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影

台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。挫賓罷免行動小組有信心第一階段收集1500份安全門檻。黃建賓服務處幹部表示，對發起活動的社團人士給予尊重，但也希望縣民都理性看待事情。

黃建賓服務處主任張永通說，委員上任來就很認真為台東鄉親服務，已爭取很多福利資源，這是有目共睹，同時他也對於執政政府有爭議且攸關民眾權益的政策，用高標的謹慎態度去審議，只是過程難免會面對不同聲音及意見的團體人士，這個他都尊重，也希望縣民都理性看待事情，讓他用心為大家服務。

全台罷免立委行動遍地開花，尤其連日來中央政府總預算尚未三讀，更加速公民團體及相關人士展開罷免連署行動，其中台東縣罷免黃建賓的「挫賓行動」今天在市區南京路展開3場次的快閃連署，支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光，甚至有人停下來加入連署。

挫賓罷免行動小組黃姓志工表示，現在立法院這樣的亂象，他們實在受不了，必須集合起來，然後一起來罷免這些舔共、違憲亂政的立委，為了這個國家，那大家一起來罷免。另有志工說，罷免黃建賓的理由就是他在立法院的各個惡法全部都有簽名，他其實就是舉手部隊，沒有對台東貢獻，這是很不希望看到的事。

挫賓罷免行動小組表示，目前網路社團群組已有逾6百位台東朋友們加入，相信這個人數只要每個人拉個2、3票提議很快就會過了。 他們有信心台東第一階至少收集到1500份的安全門檻，可超過1100張罷免提議書。

「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」今天在台東市南京路快閃連署起跑，現場支持罷黃志工手舉標語，並高喊「罷免黃建賓就是罷免傅崐萁」，吸引路過民眾目光。記者尤聰光／攝影

台東 罷免 黃建賓

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