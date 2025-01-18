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春節前還募不到安全庫存量 宜蘭順順鵝肉大王今辦捐血活動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供
宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供

農曆年期間各醫療機構的血液需求量大增，但宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，宜蘭市知名的順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸，宜蘭縣民眾服務社今天也在五穀廟舉辦捐血活動。

宜蘭捐血站表示，秋冬原本是用血高峰，加上過年期間很多人出國旅遊或感冒身體不適等因素，導致捐血人數下降，但病患用血並沒有因為年假而停止，需要把血液安全庫存量拉到10天，讓醫療用血病患無後顧之憂，但前各類型的血液都尚未達到春節前的安全庫存量。

元月份是「捐血月」，宜蘭縣消防局及義勇消防總隊宜蘭分隊延伸119消防節一系列活動，響應捐血月，號召消防、義消兄弟們鼓勵民眾踴躍捐血。去年捐血活動紀錄178人次、捐血279袋，今年希望大家共襄盛舉，締造新紀錄。

此次捐血活動贈品由宜蘭義消分隊及順順鵝肉大王總店熱情贊助，包括新月影城電影票、順順鵝肉大王總店餐券2擇1，捐贈500cc贈2份，其中新月影城電影票限量100份，現場設有CPR(心肺復甦術)+AED(自動體外心臟電擊去顫器)及招募義消等宣導攤位，不僅讓民眾了解消防工作，也鼓勵民眾踴躍捐血。

代理縣長林茂盛到場感謝熱心捐血人士，他說，捐血1袋、救人1命，消防人員平常致力於保護民眾生命安全，這次捐血活動是對社會的又一次回饋，每位參與捐血的消防員不僅是在拯救需要幫助的生命，更是傳遞愛與希望。

此外，宜蘭縣民眾服務社今天也在五穀廟舉辦捐血活動，捐血站表示，這次捐血月主題是「捐血有你，熱血相挺」，贈送八字彈力拉繩給捐血朋友，每天都有人在等待捐血，請民眾至宜蘭捐血站（每天上午8點至下午5點）或羅東萬連號捐血車（周一、周四上午9點至下午3點，春節期間休息）捐血。

宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供
宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供
宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供
宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供
宜蘭縣民眾服務社今天在五穀廟舉辦捐血活動。圖／捐血站提供
宜蘭縣民眾服務社今天在五穀廟舉辦捐血活動。圖／捐血站提供
宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供
宜蘭目前血液尚不足安全庫存量10天，順順鵝肉大王總店主辦、縣消防局與義消總隊宜蘭義消分隊協辦「消防熱血行動」，鼓勵消防、義消及消防替代役男到宜蘭捐血站挽袖捐輸。圖／縣府提供
宜蘭縣民眾服務社今天在五穀廟舉辦捐血活動，圖為台北捐血中心主任林敏昌（右）與陽光宜蘭愛心協會理事長李嘉玉。圖／捐血站提供
宜蘭縣民眾服務社今天在五穀廟舉辦捐血活動，圖為台北捐血中心主任林敏昌（右）與陽光宜蘭愛心協會理事長李嘉玉。圖／捐血站提供

宜蘭 庫存 捐血

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