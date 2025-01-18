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台東拔蘿蔔活動 麻袋裝好裝滿有機好彩頭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
活動現場有專業的家政班親自指導民眾醃製蘿蔔及烹飪相關料理。記者尤聰光／攝影
活動現場有專業的家政班親自指導民眾醃製蘿蔔及烹飪相關料理。記者尤聰光／攝影

台東地區農會舉辦大型拔蘿蔔「拔得好彩頭」活動，吸引近千民眾共襄盛舉，體驗農業辛苦，更深入了解有機耕作與環境保護的互動關係。許多小朋友第一次拔蘿蔔興奮不已。

農會總幹事李建通表示，這次在水稻休耕期間，農會特別利用其中5公頃土地栽種蘿蔔，今天開放給民眾體驗讓大小朋友，認識有機農業在促進糧食安全與生態保育方面的重要性。

響應政府食農教育，台東地區農會承租知本有機集團栽培區約25公頃，成立「台東有機生態教育農場」，特別留用約8公頃致力推廣有機農業與環境保育之間的平衡發展。

今天「拔得好彩頭」活動，市長陳銘風、卑南鄉長郭仲益及各級民意代表受邀參加，同時也邀請太平國小原民樂團進行表演，現場工作人員發放麻袋給所有民眾，大展身手。

有經驗的民眾眼明手快，看準目標就拔，且都是大顆的蘿蔔，一下子麻袋就裝滿，有人則愈拔愈小顆，直呼「運氣差」。許多小朋友則是第一次拔蘿蔔，開心的又唱又跳。

此外，現場還有專業的家政班親自指導民眾醃製蘿蔔及烹飪相關料理，許多婆婆媽媽學習，將剛從田裡拔出來的蘿蔔帶回家，親自做醃製料理。

李建通強調，為維護農場內生態平衡並控制病蟲草害，田間採用輪種方式進行作物栽培，提升土壤的健康，減少病蟲害的發生，創造有利生態環境條件，促進不同物種間的共生。

台東地區農會舉辦大型拔蘿蔔「拔得好彩頭」活動，總幹事李建通親自下田示範拔蘿蔔技巧。記者尤聰光／攝影
台東地區農會舉辦大型拔蘿蔔「拔得好彩頭」活動，總幹事李建通親自下田示範拔蘿蔔技巧。記者尤聰光／攝影
許多小朋友則是第一次拔蘿蔔，開心的又唱又跳。記者尤聰光／攝影
許多小朋友則是第一次拔蘿蔔，開心的又唱又跳。記者尤聰光／攝影

台東 農會

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