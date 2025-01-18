影／大時代悲劇...太平輪事件76周年 謝國樑獻花：艱難的歷史過往

1949年1月27日，一艘由上海航向基隆的太平輪，於舟山群島附近海域攔腰撞上貨輪建元輪，造成逾千人罹難。今天太平輪海難76周年，海難遺族家屬齊聚太平輪紀念碑前獻花、追思。家屬說，這是一段艱難的歷史過往。

太平輪自上海航向基隆途中，與貨輪建元輪發生碰撞，造成近千人罹難，成為台灣移民史上的重大悲劇。為追思罹難者並銘記歷史教訓，基隆市文化觀光局今天辦紀念追思活動。謝國樑與家屬一起獻花，有的家屬忍不住落淚。

一名家屬說，逃難撞船的歷史大家都銘記於心，他每年都會來紀念碑追思。還有一名老先生表示，父親船難過世，他帶兒子來憑弔，這是一段艱難的歷史過往。

謝國樑說，76年前的那一晚，近千名旅客滿懷希望搭乘太平輪，期盼展開新生活，卻因意外永遠無法抵達目的地。太平輪的沉沒不僅帶來巨大悲痛，也深刻提醒我們和平的珍貴與生命的脆弱。

謝國樑表示，追思這段歷史並非僅僅停留於悼念，更在於將悲劇化作對未來的啟示與反思。他期盼這場活動能撫慰罹難者家屬的心靈，並讓更多人瞭解並珍惜當下的每一刻。太平輪事件不會被遺忘，這段歷史將成為後人銘記的教訓與啟發。

文化觀光局長江亭玫說，太平輪事件不僅是一場歷史悲劇，也是一段艱難的記憶傳承。早在1951年，受難者親屬便設立「太平輪遇難旅客紀念碑」，以悼念罹難者。然由於碑址畫入軍方營區，多年來家屬憑弔受到限制。