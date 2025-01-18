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花蓮振興發錢了！這鄉1萬6千人3月22日千元現金入袋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉公所、代表會昨宣布，3月22日起將發放每位鄉民千元關懷金。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉公所、代表會昨宣布，3月22日起將發放每位鄉民千元關懷金。圖／壽豐鄉公所提供

花蓮縣壽豐鄉公所發放振興關懷金，去年底以前設籍的1萬6000餘位鄉民可以領到千元現金，將於3月22日起發放。鄉長曾淑懿說，去年壽豐鄉接連遭遇地震颱風災害，發放現金是為了關懷鄉民。

壽豐鄉公所獲代表會支持，昨天召開代表會臨時會，通過發放振興關懷金預算，連同發放現金及作業費用，總計需1677萬元，全數來自鄉預算。

鄉長曾淑懿感謝歷任鄉長，在她上任前鄉庫約1億2000萬元，她任內撙節開支，目前約2億元，因去年天災接踵而來，對鄉民生活經濟造成衝擊，因此規畫發放振興關懷金，感謝鄉代會全力支持，所需經費今年將編列追加預算支應。

曾淑懿說明，發放振興關懷金的對象為去年12月31日前設籍壽豐鄉的鄉民，全鄉15村預計1萬6737人，以志學村2882人最多，最少的是米棧村為273人，可委託家人代領。

鄉公所表示，3月22、23日上午9時至下午4時，由各區員警配合工作人員發放，若無法親領，24日至28日，較偏遠的米棧、月眉、水璉及鹽寮村民可到戶籍地村辦公處領取，其餘可至包括鄉公所3樓第一會議室領取，逾期未領取視同放棄，符合資格但在領取前亡故者不予發放。

花蓮縣去年因0403地震及7月凱米、10月康芮颱風，嚴重影響觀光和經濟，縣府編列10億元去年10月發放縣民每人3000元振興券，壽豐鄉公所則是震後第一個發放關懷金的鄉鎮。

花蓮壽豐鄉長曾淑懿（左2）昨宣布，3月22日起發放鄉民每人千元關懷金。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉長曾淑懿（左2）昨宣布，3月22日起發放鄉民每人千元關懷金。圖／壽豐鄉公所提供

地震 花蓮 鄉長 颱風

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