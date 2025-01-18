基隆愛四路廟口夜市至仁二路騎樓整平 3月展開改善通行
基隆市政府去年12月宣布「騎樓優化從基隆廟口夜市開始」，仁三路段騎樓去年整平完工後，今年3月將針對愛四路廟口夜市至仁二路的騎樓整平，預計2周工期。民代說，愛四路廟口夜市騎樓多處不平整或設有階梯，讓推嬰兒車或使用輪椅的民眾通行不便，盼打造人本空間。
鄭文婷昨會同市府工務處、都發處、仁愛區公所及德仁里辦公室等相關單位到愛四路、仁二路兩處現勘，了解騎樓整平改善計畫。
鄭文婷表示，基隆市廟口夜市一帶因騎樓多處不平整或設有階梯，讓推嬰兒車或使用輪椅的民眾面臨通行困難的問題，甚至必須繞到馬路上與車輛共行，增加了交通安全隱患。愛四路廟口夜市至仁二路上海銀行與萬波島嶼紅茶店間的騎樓不平整問題較為嚴重。
鄭文婷說，這項計畫不僅是基隆市交通安全提升的重要工程，也是打造城市品牌形象的關鍵，透過這次改善，希望營造商圈成為艱人本安全通行的騎樓空間。
工務處表示，今年3月進場施作騎樓整平工程，預計工期約2周。養護工程科長林賢家說，若施工順利，工期有望縮短至10天內完成。去年底推動市中心2千萬整平計畫，除了仁三路外，還有仁二、愛二、愛三、愛四、仁點、仁五路等，整個商圈的街廓商家意願書愈高，就會優先來施作。
市府都發處表示，基隆廟口成為騎樓整平的示範區，過去有一些商家不同意，只能順平，這次廟口夜市同意比率高，因此能一次全部整平，下一階段還要在田寮河兩側的商家、民宅推動騎樓整平。
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