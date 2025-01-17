今現身宜蘭縣府員工歲末晚會 林姿妙稱「會上訴拚二審無罪」

宜蘭縣長林姿妙去年12月31日遭一審判決貪汙治罪條例圖利等罪，處12年6月徒刑，縣長職務停職，目前由副縣長林茂盛代理職務。林今天現身宜蘭縣政府員工歲末晚會，感謝同仁6年付出奉獻；她也表示，已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪。

林姿妙遭判有罪後相當低調，僅1月1日元旦升旗典禮作為嘉賓受邀出席，之後皆未出現在各種公共場合，消息人士透露，她現在心情十分低落，身心狀態較之前下滑許多，加上遭判貪汙有罪後身分敏感，本就不宜頻繁走動。

林姿妙今天下午6時許現身縣府歲末晚會，現場數百名縣府職員歡聲雷動，也有人大喊「縣長加油」。林姿妙登台致詞，感謝同仁6年來付出奉獻，讓宜蘭成為六都外最幸福城市，拚交通、拚建設，各方面齊頭並進；希望宜蘭更好，感謝林茂盛代理縣長，未來她也會更加努力。