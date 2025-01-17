快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

聽新聞
0:00 / 0:00

今現身宜蘭縣府員工歲末晚會 林姿妙稱「會上訴拚二審無罪」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
林姿妙一審遭判有罪後相當低調，今天出席歲末晚會是自1月1日元旦以來首次公開露面。記者陳敬丰／攝影
林姿妙一審遭判有罪後相當低調，今天出席歲末晚會是自1月1日元旦以來首次公開露面。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣長林姿妙去年12月31日遭一審判決貪汙治罪條例圖利等罪，處12年6月徒刑，縣長職務停職，目前由副縣長林茂盛代理職務。林今天現身宜蘭縣政府員工歲末晚會，感謝同仁6年付出奉獻；她也表示，已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪。

林姿妙遭判有罪後相當低調，僅1月1日元旦升旗典禮作為嘉賓受邀出席，之後皆未出現在各種公共場合，消息人士透露，她現在心情十分低落，身心狀態較之前下滑許多，加上遭判貪汙有罪後身分敏感，本就不宜頻繁走動。

林姿妙今天下午6時許現身縣府歲末晚會，現場數百名縣府職員歡聲雷動，也有人大喊「縣長加油」。林姿妙登台致詞，感謝同仁6年來付出奉獻，讓宜蘭成為六都外最幸福城市，拚交通、拚建設，各方面齊頭並進；希望宜蘭更好，感謝林茂盛代理縣長，未來她也會更加努力。

林姿妙下台受訪時，也再次強調，已經收到判決書，會上訴力拚二審無罪，她是清清白白的，非常感謝；她十分想念縣府同仁，同仁也很想念她，因為他們將她當成媽媽、姊姊，也非常努力推動宜蘭縣政，這是林十分感動、感謝的地方。

宜蘭縣長林姿妙現身縣府員工歲末晚會，感謝同仁6年支持。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙現身縣府員工歲末晚會，感謝同仁6年支持。記者陳敬丰／攝影
林姿妙（左）一審遭判12年6月，縣長職務停職，由副縣長林茂盛（右）代理。記者陳敬丰／攝影
林姿妙（左）一審遭判12年6月，縣長職務停職，由副縣長林茂盛（右）代理。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 林姿妙 林茂盛

延伸閱讀

林姿妙涉貪案2局處長遭判圖利 宜蘭財稅局長、勞工處長調職

林姿妙聲請停止停職處分 法官駁回：涉貪影響國家人民信任

林姿妙與縣府官員遭判刑 財稅勞工主管拔官

林姿妙涉貪案收賄變圖利…二審有空間 復職仍困難

相關新聞

今現身宜蘭縣府員工歲末晚會 林姿妙稱「會上訴拚二審無罪」

宜蘭縣長林姿妙去年12月31日遭一審判決貪汙治罪條例圖利等罪，處12年6月徒刑，縣長職務停職，目前由副縣長林茂盛代理職務...

林姿妙涉貪案2局處長遭判圖利 宜蘭財稅局長、勞工處長調職

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審遭判12年6月，縣府也有2名現任局處首長、2名現任科長與2名現任秘書遭判圖利，縣府今發布人事調整...

林姿妙與縣府官員遭判刑 財稅勞工主管拔官

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，包括林姿妙在內共有7名官員或秘書被判刑。林姿妙方面，已遭內政部停職；縣府今天也做出人事調整，將一審...

花蓮地震善款剩3.6億元 災民盼延長租金、弱層補強補貼

花蓮縣政府在403地震後，募得近8億元善款，其中4.2億元已有指定用途，剩下逾3.6億元。縣議會今天召開專案會議，經與災...

愛上雨天的基隆 傘人家族結合共享傘推薦美食咖啡景點

基隆市文化觀光局與樂眾科技攜手，在基隆觀光景點、交通樞紐、旅宿業及市區商圈提供遊客租借「raingo共享傘」，並由基隆城...

花蓮中繼屋、組合屋預計9月完工 可供140戶災民入住

花蓮403地震造成縣內許多房屋受損倒塌，縣府委託慈濟基金會建造中繼屋，預計安置108戶災民；中華民國紅十字會捐助組合屋，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。