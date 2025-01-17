林姿妙涉貪案2局處長遭判圖利 宜蘭財稅局長、勞工處長調職

宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審遭判12年6月，縣府也有2名現任局處首長、2名現任科長與2名現任秘書遭判圖利，縣府今發布人事調整，財稅局長盧天龍與勞工處長康立和調任參議，參議劉富美調任財稅局長、參議游宏隆調任勞工處長，1月20日生效。

林姿妙涉貪案中，財稅局長盧天龍遭判5年10月，是除林姿妙以外刑度最重者，時任農業處長、現任勞工處長康立和遭判3年8月。時任建設處代理處長、現任秘書吳朝琴挨判3年6月，時任農務科長、現任秘書吳東原判3年8月，現任建管處長林志揚判5年6月，現任都計科長龍非池5年8月。

縣府表示，昨（16）日收到判決書，依公務人員任用法規定，公務人員須經判決有罪確定才不得任用，未確定前無須調整職務，不過基於縣政推動，也讓相關主管可以兼顧訴訟程序，才調整2名局處長職務；科長需要經過甄選程序，再調整為非主管職，秘書非主管職則無須調整。

新任財稅局長劉富美現年58歲，歷任羅東鎮公所財政課長、清潔隊長、社會課長、民政課長、縣府計畫處科長、秘書、環保局秘書、工旅處副處長、勞工處長、社會處長、參議等職務。