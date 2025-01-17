花蓮地震善款剩3.6億元 災民盼延長租金、弱層補強補貼

花蓮縣政府在403地震後，募得近8億元善款，其中4.2億元已有指定用途，剩下逾3.6億元。縣議會今天召開專案會議，經與災民討論後，提出延長租金補貼、弱層補強補貼，及撥付受災大樓修繕經費等3項提議，建議善款委員會入案，並要求不得用於政府建設。

花蓮縣議會今天召開「籌組0403善款專案會議」，說明重建進度、善款用途及運用情形。根據花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會統計，403震災指定捐款收入共募得7億9196萬799元，委員會決議通過8案地震相關計畫，匡列4億2478萬元，目前還有3億6717萬餘元。

專案會議召集人、無黨籍議員楊華美表示，會議決議3項建議，包括盡快撥付受災大樓300萬元公共區域修繕經費、紅黃單租金補貼延長、善款補貼弱層補強受災住戶。

許多議員提到，403善款委員會會議至今只開過4次，對比0206善款委員會召開19次，有明顯的差距，希望善款委員會增加開會頻率，更快解決問題，並要求善款不得用在政府建設上。

楊華美說，中央善款應拿出來給花蓮災民使用，尤其中央到現在還沒找到人擔任賑災基金會主委，導致下屬不敢負責經費用途，影響重建進度。

善款委員會副主委、縣府代理秘書長饒忠表示，待收到會議紀錄後，會評估是否需要開會討論，委員會除了向中央爭取經費跟資源協助災民重建，也會謹慎評估每筆用途，至於300萬元公共設施修繕費已匡列，只要開工就能申請。