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林姿妙與縣府官員遭判刑 財稅勞工主管拔官

中央社／ 宜蘭縣17日電
宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，犯圖利、公務員財產來源不明與特殊洗錢罪，依法停職。法界人士認為，圖利罪二審有逆轉空間，但財產來源不明部分較困難，復職之路難走。│聯合報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案遭判12年6月，犯圖利、公務員財產來源不明與特殊洗錢罪，依法停職。法界人士認為，圖利罪二審有逆轉空間，但財產來源不明部分較困難，復職之路難走。│聯合報資料照

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，包括林姿妙在內共有7名官員或秘書被判刑。林姿妙方面，已遭內政部停職；縣府今天也做出人事調整，將一審遭判有罪的財政稅務局長盧天龍、勞工處長康立和調任參議。

林姿妙涉貪案去年底一審宣判，林姿妙犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪與特殊洗錢罪，應執行12年6月徒刑，褫奪公權6年。

同案中，另有6名縣府官員或秘書也被依圖利罪被判刑，其中盧天龍遭判5年10月徒刑，康立和遭判3年8月徒刑。全案都可上訴。

縣府發布新聞稿指出，參議劉富美調財政稅務局長，參議游宏隆調任勞工處長，盧天龍及康立和調任縣府參議，這項人事調整案是基於縣政推動，並讓相關主管可兼顧訴訟程序，20日起生效。

此外，縣府還有2名涉案科長也將調整為非主管職，目前正在辦理相關作業，將於完成法定程序後，再發布派令。

主管 林姿妙 財產

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