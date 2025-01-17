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愛上雨天的基隆 傘人家族結合共享傘推薦美食咖啡景點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「傘人家族」結合「共享傘」，推薦基隆美食、咖啡、景點，副市長邱佩琳主持開幕儀式。記者游明煌／攝影
「傘人家族」結合「共享傘」，推薦基隆美食、咖啡、景點，副市長邱佩琳主持開幕儀式。記者游明煌／攝影

基隆市文化觀光局與樂眾科技攜手，在基隆觀光景點、交通樞紐、旅宿業及市區商圈提供遊客租借「raingo共享傘」，並由基隆城市導覽員「傘人家族」推薦美食、咖啡、景點，帶領遊客暢遊不同主題旅遊路線，提升基隆觀光旅遊服務品質。

基隆市副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫與樂眾科技股份有限公司執行長余季堯等人，今天主持共享傘租借站啟用儀式，帶有科技感且色彩清新的晴雨兩用傘設計，有3款可愛「傘人家族」城市導覽員。

邱佩琳表示，基隆已建置完成的60個共享傘租借站，今天啟用，透過共享傘的密集佈點及APP內建「傘人家族」觀光導覽，遊客可在北北基桃570個共享傘租借站甲租乙還，服務對象擴及基隆港郵輪旅客、國內外造訪基隆遊客及北北基桃生活圈民眾。

江亭玫表示，基隆城市導覽員「傘人家族」與「raingo共享傘」跨界結合是公私部門協力合作的創新成果，目前已在觀光景點26台、交通樞紐18台、市區商圈10台及飯店旅宿6台，共建置完成60台共享傘租借站，包括基隆美術館、基隆塔、基隆車站、城際轉運站、和平島公園及海科館等遊客熱點，透過「raingo-共享傘租借服務」APP內建專屬的「基隆觀光地圖」。

樂眾科技股份有限公司執行長余季堯表示，「raingo共享傘」目前在北北桃已設置共510個租借站，累計約15萬通勤族會員，只要在北北基桃任一處租借共享傘，就可獲得「基隆觀光優惠卷」抽獎機會。

raingo共享傘租借，只要手機或平板下載 raingo App，完成手機號碼註冊驗證、綁定多元支付方式及輸入電子信箱等步驟，即可開始租借「共享傘」。租借費用計算為第 1 小時 19 元、2 小時內 29 元，首日最高 39 元，次日起每日 20 元，1 日以 24 小時計，最長可租借 14 日。

raingo App：點擊連結或掃描QR Code下載App

https://www.raingo.com.tw/download-app

「傘人家族」結合「共享傘」，推薦基隆美食、咖啡、景點，副市長邱佩琳主持開幕儀式。記者游明煌／攝影
「傘人家族」結合「共享傘」，推薦基隆美食、咖啡、景點，副市長邱佩琳主持開幕儀式。記者游明煌／攝影
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基隆港 科技股 觀光景點

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