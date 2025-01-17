花蓮中繼屋、組合屋預計9月完工 可供140戶災民入住

花蓮403地震造成縣內許多房屋受損倒塌，縣府委託慈濟基金會建造中繼屋，預計安置108戶災民；中華民國紅十字會捐助組合屋，選址為於花蓮市東興二街、林園一街口綠地建蓋組合屋，可提供30戶災民入住，2件工程皆預計今年9月完工，並開放災民入住。

花蓮縣議員楊華美今天在縣議會召開「籌組0403善款專案會議」，邀善款委員會副主委饒忠、縣府建設處長鄧子榆、社會處長陳加富及環保局長饒慶龍等人，向災民代表說明各局處業務進度。

花蓮去年4月發生強震後，受損民宅屋舍有1949戶，縣府與慈濟基金會合作，在信義國小旁的縣有土地興建中繼屋「大愛屋」，集合式住宅共有5層樓，分為112間2人套房，及32間4人雙房。

陳加富表示，經調查災民入住大愛屋意願，共有130戶、369人希望入住，依入住資格排序後，有108戶、305人可優先入住，另22戶、64人候補。

鄧子榆指出，大愛屋工程於去年9月23日開工，進度達18.1％，預計今年9月17日完工。先前調查災民入住需求時，有30戶受災戶希望能住在美崙地區，經縣府向中華民國紅十字會反映，願意捐贈組合屋，並由縣府施工。

鄧子榆表示，組合屋基地位於美崙東興二街跟林園一街口，原本作為學校用地，該地為國有財產署所有，縣府向他們借用土地，作為組合屋用地。