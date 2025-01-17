快訊

黃麟凱22：02槍決時間太晚？ 原來律師連出多招打亂安排

死囚黃麟凱昨伏法 唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

花蓮震災善款專戶剩3億 災民提延長租金補貼

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮縣府震災專戶募得新台幣7億多元，目前已匡列使用4億多元，花蓮縣議會今天與受災戶召開專案會議，提出延長租金補貼、弱層補強受影響住戶補貼等4項提議，建議善款委員會入案。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會統計，0403震災指定捐款收入共募得7億9196萬餘元，經委員會決議通過8案0403地震相關計畫，匡列4億2400餘萬元，專戶餘額還有3億6000萬餘元。

花蓮縣議會今天召開0403善款專案會議，邀縣府各單位與災民面對面對談，說明重建進度、中繼屋進度及善款運用狀況等，逐一回答受災戶疑問。

專案會議召集人、無黨籍議員楊華美指出，對比0206善款委員會召開19次會議，這次0403善款委員會至今只開過4次，認為應提高開會頻率，加快解決問題效率。

楊華美指出，專案會議中決議3項建議，要求善款委員會入案討論，包括盡快撥付受災大樓300萬元公共區域修繕經費，讓大樓盡快動工修繕；紅黃單租金補貼2年期限將到期，建議運用善款延長租金補貼；弱層補強受影響住戶用善款協助。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會副主委、花蓮縣府代理秘書長饒忠會後受訪指出，收到會議紀錄後，會評估是否需要開會討論，善款所剩不多，會謹慎評估，用在該用的地方，至於300萬元公共設施修繕費已經匡列，只要開工就可以申請。

民進黨籍縣議員張美慧、胡仁順提到，縣府要確保讓受災戶接受正確資訊，主動關心受災戶重建進度；無黨籍議員林源富說，建議增加善款委員會開會頻率，每2個月開1次。

另外，受災戶安置部分除了慈濟基金會援建的大愛屋正在動工，還有紅十字會捐贈的組合屋。花蓮縣府建設處長鄧子榆說，美崙地區民孝段組合屋，經調查有15戶雙房、15戶單房共30戶需求，預計今年9月與中繼屋同步完工入住。

受災戶 租金補貼 花蓮

延伸閱讀

大毅幸福公益展收藏畫作義賣 善款全數捐贈社福團體

寒冬送暖！赤腳善人賴士田贈善款到彰化家扶

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

遠赴美國馳援洛杉磯野火！志工遇哈利王子、梅根慰災民：我們來自台灣

相關新聞

基隆首波友善車行108家 維修保養電動車及申請案代收件

基隆市新版公益青年免費電動機車補助方案，今年1月起開始網路登記，每月限1千輛，取得資格可向友善車行送件。市府公布首波友善...

2億振興券未用 花蓮辦活動鼓勵

花蓮縣政府在地震後自籌近10億元發放縣民每人3千元振興券，使用期限至下月底，目前兌付核銷率8成，估算還有近2億元流通，配...

基市新警察局長上任 謝國樑期勉持續打造安全宜居城市

基隆市警察局卸、新任局長今天交接，基隆市長謝國樑出席致詞時，肯定調任航空警察局副局長的翁群能，在基市服務期間的貢獻，也歡...

蘭陽老屋真食感受「微棲所」開幕 打造友善環境的跨世代棲地

「蘭陽老屋新生命2.0計畫」是宜蘭縣政府自2019年起推動的地方創生專案，最初從壯圍鄉老屋新生命計畫開始，擴大到各鄉鎮，...

台東部分一級主管春節前異動 新人事安排外界好奇

台東縣政府部分一級主管農曆年前異動，農業處長江慧卿調秘書，行政處長許家豪回鍋調農業處長，行政處長一職則由工策會總幹事吳柏...

花蓮振興券還有2億 搭配五月天演唱會辦市集加碼優惠

花蓮縣政府為刺激震後低迷經濟，自籌近10億元發放縣民每人3000元振興券，使用期限到下月底止，目前兌付核銷率8成，估算還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。