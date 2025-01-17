基隆首波友善車行108家 維修保養電動車及申請案代收件

基隆市新版公益青年免費電動機車補助方案，今年1月起開始網路登記，每月限1千輛，取得資格可向友善車行送件。市府公布首波友善車行共108家，七個行政區都有，多數為原來油車車行，均經車廠認證，可以維修保養電動車，及協助電動機車補助收件。

環保局推出新版公益青年免費電動機車補助方案，有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車，但車籍不限本人。

專案車款部分，計有光陽Ionex、中華emoving、泓創綠能ZAU及三陽Sym，提供六款車型供民眾選擇，月資費部分市府則按往例持續補助，各廠牌皆有0元月資費選項。

基隆舊有油電車有300多家，去年曾上街豆抗議，擔心電車行免費送，油電車行恐倒一半，市府積極協助轉型輔為友善車行，提供補助。

產發處今天公布首批「友善電動車行」上線，即日起受理收件，產發處產業服務科長潘祖德說，友善車行必須符合兩條件，一是成為「油電合一店」，提供電動機車維修及保養服務，助力綠能轉型；二是成為「青年公益機車代辦窗口」，協助受理並代送民眾申請文件。