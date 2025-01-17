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2億振興券未用 花蓮辦活動鼓勵

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣政府振興券使用至下月底。本報資料照片
花蓮縣政府振興券使用至下月底。本報資料照片

花蓮縣政府在地震後自籌近10億元發放縣民每人3千元振興券，使用期限至下月底，目前兌付核銷率8成，估算還有近2億元流通，配合五月天公益演唱會明天登場，規畫冬日暖心市集，連同會場旁石藝大街商圈持振興券消費都有優惠。

為刺激震後低迷消費，縣府去年10月12日發放31萬餘份可等同現金使用的振興券，可使用到今年2月28日。振興券預撥款約9億5千萬元，觀光處統計到本月10日，已兌付核銷7億6千餘萬元，總兌付核銷率80.79%，估算近2億元尚未兌付。

五月天公益演唱會明在東大門廣場舉行，縣府配合推出冬日暖心市集，明上午11時至晚間6時30分在演唱會場旁的原住民文創產業聚落旁草地舉辦，有特色小吃、手作文創、農特產品、創意商品及互動遊戲等，使用振興券消費可享優惠；鄰近的石藝大街商圈使用振興券單筆消費滿200元，可兌換價值300元以上禮品。

此外，德國「好書共享協會」經營的海上圖書館「望僕號」已抵達花蓮港，今起至2月2日在觀光遊憩碼頭對外開放，台灣好行310太魯閣線設置臨時站方便民眾搭乘；花蓮市民小巴6條定期路線因應寒假調整班次，國福社區及民國、國風兩條就學路線，共3路線1月21日至2月20日暫停，另3條路線寒假期間班次也將調整。

文創產業 演唱會 花蓮縣政府

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