基市新警察局長上任 謝國樑期勉持續打造安全宜居城市

基隆市警察局卸、新任局長今天交接，基隆市長謝國樑出席致詞時，肯定調任航空警察局副局長的翁群能，在基市服務期間的貢獻，也歡迎資歷豐富的林信雄接任局長，期許全體員警在林的帶領下，推動基隆各項警政工作，將基隆打造成為更安全幸福的城市。

基隆市警局今天在大禮堂舉辦理卸、新任局長交接典禮，原局長翁群能調派內政部警政署航空警察局副局長，遺缺由內政部警政署刑事警察局副局長林信雄接任。典禮由市長主持，警政署副署長廖美鈴監交，基隆市議長童子瑋、副議長楊秀玉等議員、總統府資政童永、基隆地方法院庭長簡志龍、地檢署主任檢察官陳照世和警友會、義警、民防、義交、巡守隊代表到場觀禮。

謝國樑表示，翁群能去年初調派基隆服務，積極協助市府推動各項治安及交通工作，任內也與市府、市議會、各級民意代表及機關團體保持良好互動，推動警察局各項警政工作，成績斐然。

新任局長林信雄，中央警察大學55期刑事警察學系畢業，警大刑事警察學系碩士、犯罪防治學系博士，曾任內政部警政署刑事警察局預防科及偵查科科長、桃園市大溪、大園分局、楊梅及桃園警分局長、保三主任秘書、保二副總隊長、警政署保安組長、新竹縣警察局局長、刑事警察局副局長。

謝國樑說，林信雄內外勤經歷豐富，嫻熟各項危機及與情處理，深受肯定。這次獲拔擢擔任基市警察局長，期許林信雄帶領同仁，繼續為基隆市民打造安全環境。