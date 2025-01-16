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基市新警察局長上任 謝國樑期勉持續打造安全宜居城市
基隆市警察局卸、新任局長今天交接，基隆市長謝國樑出席致詞時，肯定調任航空警察局副局長的翁群能，在基市服務期間的貢獻，也歡迎資歷豐富的林信雄接任局長，期許全體員警在林的帶領下，推動基隆各項警政工作，將基隆打造成為更安全幸福的城市。
基隆市警局今天在大禮堂舉辦理卸、新任局長交接典禮，原局長翁群能調派內政部警政署航空警察局副局長，遺缺由內政部警政署刑事警察局副局長林信雄接任。典禮由市長主持，警政署副署長廖美鈴監交，基隆市議長童子瑋、副議長楊秀玉等議員、總統府資政童永、基隆地方法院庭長簡志龍、地檢署主任檢察官陳照世和警友會、義警、民防、義交、巡守隊代表到場觀禮。
謝國樑表示，翁群能去年初調派基隆服務，積極協助市府推動各項治安及交通工作，任內也與市府、市議會、各級民意代表及機關團體保持良好互動，推動警察局各項警政工作，成績斐然。
新任局長林信雄，中央警察大學55期刑事警察學系畢業，警大刑事警察學系碩士、犯罪防治學系博士，曾任內政部警政署刑事警察局預防科及偵查科科長、桃園市大溪、大園分局、楊梅及桃園警分局長、保三主任秘書、保二副總隊長、警政署保安組長、新竹縣警察局局長、刑事警察局副局長。
謝國樑說，林信雄內外勤經歷豐富，嫻熟各項危機及與情處理，深受肯定。這次獲拔擢擔任基市警察局長，期許林信雄帶領同仁，繼續為基隆市民打造安全環境。
基市警局副局長李青泉榮調苗栗縣警察局副局長，遺缺由彰化縣警局副局長陳東成接任。謝國樑希望在林信雄、陳東成加入基隆團隊後發揮專長，持續配合市府及警政署推動「行人共好」、「打詐儀表板」識詐宣導等政策、營造友善職場，領導同仁共同為維護基隆治安努力，打造基隆成為更安全、更舒適、更幸福及更有愛的環境。
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