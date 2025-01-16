43家庭看守所「面對面」懇親 收容人對孩子錄音說故事

矯正署基隆看守所今舉辦春節前夕「面對面」懇親活動，共有43個家庭、77人參加，配合書法班、米雕班作品及枕邊細語錄製父親說故事音檔，由收容人親手致贈家人，強化收容人與家屬間連結，以彰顯家庭支持功能。

基隆看守所所長溫瑞祥致詞說，感謝所有家屬的參與，因為有家屬們的不離不棄，才能給予同學最重要的支持力量，溫瑞祥勉勵在場的同學要感念親恩，並銘記當下與家人珍貴的團圓時光，堅定未來重返社會的信心。

活動現場透過親子春節剪紙活動，增進親子互動，也提升親子情感連結，鼓勵收容人表達對家人的愛與關懷。

有收容人在錄製枕邊細語時對小孩表示「謝謝有這個機會，可以將對孩子的思念，親口對他們說，讓他們可以聽見爸爸的聲音，希望孩子們想念爸爸時可以拿出來聽，很抱歉無法陪伴在孩子身邊，希望孩子們可以健康快樂的長大，等待之後一起團圓相聚」。