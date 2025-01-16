基隆檢察長李嘉明最後一次主持會議 刑泰釗出席頒獎座表揚

基隆地檢署檢察長李嘉明17日調職，在基檢主持最後一次主持檢察官會議時，感謝檢察官們發揮團隊辦案精神，打擊不法。任內緝毒、肅貪都有成效，司法保護方面，也已成立司法醫療聯盟及犯罪被害人保護據點，完成使命。

基隆地檢署今天表示，15日中午舉行的檢察官會議，是李嘉明在基檢任職期間主持的最後一次會議，最高檢察署檢察總長邢泰釗也列席，慰勉同仁辛勞付出，鼓舞基層士氣，未來繼續努力，續創佳績。

李嘉明在會中致詞時說，這是他最後一次主持檢察官會議，感謝全署檢察官們認真地投入工作，發揮團隊辦案精神，致力發現真實，打擊不法。

基檢在李嘉明擔任檢察官期間，結合緝毒友軍，破獲毒梟集團勾串港區人員走私大麻，攔阻合計350多公斤大麻毒品流竄入台，還破獲2起毒梟集團利用漁船跨境走私毒品案，查緝合計近2公噸愷他命毒品，並獲閣揆親自頒獎肯定。

肅貪方面，偵破基隆市警察局少年隊警員涉嫌貪汙案、大日公司涉嫌行賄基隆市政府公務員案、營區軍人貪汙案等。打詐偵破多起詐團、假幣商案件，均經法院判處重刑。其中溯源破獲2座詐騙水房案件，獲行政院表揚。

查緝槍枝部分，基檢在台、美雙邊合作下，偵破跨境走私制式槍枝案件，創下我國檢察官赴美取證槍枝先例。民生犯罪偵辦校園營養午餐弊案、境外牡蠣混充臺灣生產等案件，替國人的健康把關。偵辦兒少性侵害案件，曾獲台灣防暴聯盟頒發菁網獎肯定。全國第一件國民法官審理判決確定案件，為基隆地檢署起訴案件，展現檢察官蒐證完備，公訴陣容堅強。

邢泰釗在會中表示，檢察官作為法律的守門者，對於國家有重大影響，沒有檢察官可以置身事外當個旁觀者，檢察官應嚴格要求自己，遵守紀律，豎立基本價值觀，凝聚向心力，彼此互相幫忙、互相關心，有困難互相協助解決，這也是檢察一體的精神展現。

邢泰釗說，許多案件偵辦不易，肯定基檢同仁善用有限資源，犧牲家庭時間，全力投入心力檢察業務，才能有如此亮眼的表現。他在會中贈送象徵公平正義，刻有「貢獻殊偉 功垂竹帛」文字的天秤造型獎座給李嘉明，肯定他任內的辛勤領導與貢獻。

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