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蘭嶼20人座拼板舟完工 將划向巴丹群島重啟祖先水路

中央社／ 台東縣16日電

百年難得一見的20人座巨型拼板舟「黃金寶貝號」，今天在蘭嶼漁人部落舉行完工儀式，歷經2年時間打造，預計今年6月將跨部落組隊，划向菲律賓巴丹群島，重啟祖先行過的水路。

「黃金寶貝號」長約13公尺，蘭嶼耆老們循著經驗，逐步摸索打造已失傳百年的20人座拼板舟，清水部落環島邀長老、村長及住戶齊聚，昨天起循傳統以禮芋布置、殺豬及傳統歌謠吟唱及祈福。

原住民文化基金會董事長瑪拉歐斯表示，過去蘭嶼祖先跟巴丹島互動活躍，祖先帶著山羊划向巴丹島換取金銀鐵，希望「黃金寶貝號」能重啟兩地直航，在農業、生態、文化及觀光旅遊恢復合作交流。

瑪拉歐斯說，「黃金寶貝號」船身有金箔圖騰，象徵兩地堅定、寶貴的交情，承載跨部落、各個世代族人的期待，昨天向族人進行計畫簡報，談到未來停靠計畫，耆老們熱心提供風向跟潮汐意見，這是非常活的社區參與、文化重現，帶領著族人的夢想，往兄弟姐妹之邦進行交流。

瑪拉歐斯說，「黃金寶貝號」預計5月舉行下水典禮，會由6部落提供各10人，組成60人划船團隊，預計6月後划向巴丹群島，過去祖先用船在各島嶼行走，現在也想如此實踐，抓住船槳重現南島語族航海與造舟的故事。

前立委賴坤成特別趕赴參加完工儀式，他說，達悟族是台灣最能彰顯海洋文化的族群，其中拼板舟對達悟族人而言，是海上生計及儀式活動中相當重要的工具，承載人和神，也是族人連結陸地與海洋的媒介。

賴坤成說，蘭嶼距離菲律賓最北邊的巴丹群島只有60浬，過去不時互訪、通婚，卻已百多年沒有直航紀錄，以傳統拼版舟推動直航是具意義的文化交流。

族人 蘭嶼 黃金

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