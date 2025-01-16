蘭陽老屋真食感受「微棲所」開幕 打造友善環境的跨世代棲地

「蘭陽老屋新生命2.0計畫」是宜蘭縣政府自2019年起推動的地方創生專案，最初從壯圍鄉老屋新生命計畫開始，擴大到各鄉鎮，將老屋空間轉化為創業基地。今天壯圍鄉新增一處老屋改造的「微棲所」開幕，3層樓建築提供共享廚房、複合活動與打工換宿的生活棲地。

老屋新生命盤點具有文化特徵的閒置老屋，引入新創人才，吸引青年返鄉創業，縣府希望藉由計畫創造更多與地方共同成長的老屋新貌。今天開幕的「真食感受米食工作坊」是由林牧村、黃姿綺開創，進駐打造成「微棲所」。

縣政府建設處表示，這對夫妻因有著景觀設計的專業背景與農業熱情，2015年展開務農紀實，後來受到社區大學老師邱錦和邀請加入學習自然農法，臉書粉絲頁「真食感受」也在此時創立，開始販售友善稻米，獲得迴響。

夫妻倆跟著社區規劃師的節奏，開始社區營造與小農商行的經營，其理念是依循節令販售自然友善的稻米、食材與蔬果，並時常以糙米、米穀粉等原料製作米食糕點，此外也經常分享從農耕、食材、藥草到料理的在地生活。

補助修繕的老屋「壯圍微棲所」位於大福村車路頭，獲得施工裝修達人孫銘德老師協助採用實驗性方法解決老屋多年來的壁癌與漏水問題，並通過重複利用廢棄木材與舊家具，實現環境永續並降低成本。

「微棲所」1樓是共享廚房，作為共煮共食的料理課程與活動基地，讓在地居民認識體驗宜蘭的土地與食材；2樓設有可容納30人以上的複合型空間，用來舉辦主題活動，如瑜伽課、大肢體運動等；3樓提供給有意長期居住宜蘭的青年作為換宿空間，適合短期打工或長期工作者入住。