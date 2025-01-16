台東部分一級主管春節前異動 新人事安排外界好奇

台東縣政府部分一級主管農曆年前異動，農業處長江慧卿調秘書，行政處長許家豪回鍋調農業處長，行政處長一職則由工策會總幹事吳柏成接任；另國際發展及計畫處長曹劍秋調參議，位子由稅務局長李素琴接任。不過，外界對於李接任掌管縣府對外公關行銷及新聞發布的國計處感到好奇。李則表示，她會努力完成各項工作任務。

李素琴說，她在稅務相關機關服務逾30年，國際處對她而言是確實是很陌生的環境，但在公家部門服務人事調動在所難免，因此，縣長給她機會來學習，她一定會努力以赴，畢竟這也是自己「斜槓人生」的新職務，未來，無論是公關行銷或新聞媒體發布，她都努力做好縣府對外訊息窗口的角色與連結。

至於過去曾是推動熱氣球、國際衝浪等大型觀光活動功臣之一的江慧卿，上次人事異動調參議再接農業處長引起關注後，這次異動原本外界認為會接參議一職，卻意外調祕書，感覺被降調。不過，江自己表示，她接任秘書沒有所謂降調的事，而是有個人規畫調整腳步，並重新學習新事物，外界也不用太多臆測，謝謝關心。

有熟悉縣府運作的人士表示，李接任國計處長，有可能是她過去在稅務局任內，推動許多創新方案和措施，深獲民眾喜愛，且稅務工作的推展很多部分與行銷相關，因此，上面希望藉由她的長才和能力，來推動國計處的工作。至於農業處的異動，則不排除和去年山陀兒、康芮颱風災後各項工作執行面有關連性。不過，這波一級主管異動，縣府沒有發布新聞，相關人員已到職接任。