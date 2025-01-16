花蓮振興券還有2億 搭配五月天演唱會辦市集加碼優惠

花蓮縣政府為刺激震後低迷經濟，自籌近10億元發放縣民每人3000元振興券，使用期限到下月底止，目前兌付核銷率8成，估算還有近2億元流通，縣府配合五月天公益演唱會，18日規畫冬日暖心市集，還有一旁的石藝大街商圈持振興券消費都有優惠。

縣府去年10月12日發放振興券，共31萬餘份，等同現金使用。觀光處統計，預撥約9億5000萬元，到本月10日已兌付核銷7億6000餘萬元，總兌付核銷率80.79%，尚有近2億元還未兌付。

距離振興券使用截止日期還有約1個半月，縣府配合18日起一連兩天在東大門廣場登場的五月天公益演唱會，規畫18日上午11時至晚間6時30分，在東大門夜市各省一條街旁的原住民文創產業聚落旁草地舉辦冬日暖心市集，有特色小吃、手作文創、農特產品、創意商品及互動遊戲等，使用振興券消費享更多優惠。

另也結合東大門夜市旁的石藝大街商圈，即日起在商圈會員店家使用振興券，單筆消費滿200元，可兌換價值300元以上的禮品，兌換時間為晚間6時至10時，地點在招財進寶石藝坊。

觀光處長余明勲表示，發放振興券是希望促進地方經濟、提升消費動能，鼓勵民眾到在地產業及店家消費，推動經濟復甦。這次搭配石藝大街，也在五月天演唱會策畫市集活動，藉由演唱會帶來的人潮效應促進在地經濟，也提醒務必在截止日期前使用完畢。