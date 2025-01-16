快訊

加薩停火協議達成：42天的一線和平契機

謝世謙猝逝…疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮市民小巴3路線放寒假停駛 「望僕號」明起開放參觀

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
海上圖書館「望僕號」已抵達花蓮港，明起開放參觀，縣府特別協調台灣好行310太魯閣線設置臨時站，方便搭車前往。圖／縣府提供
海上圖書館「望僕號」已抵達花蓮港，明起開放參觀，縣府特別協調台灣好行310太魯閣線設置臨時站，方便搭車前往。圖／縣府提供

寒假，花蓮市民小巴6條定期路線調整班次，社區、就學共3條路線將從1月21日至2月20日暫停，另洽公、醫療照護和市區夜環線時間也部分調整；因應海上圖書館「望僕號」明天起在花蓮港開放參觀，台灣好行310太魯閣線設立臨時站，方便民眾搭乘前往。

花蓮市民小巴從去年9月上路，規畫6條定期路線、一條預約路線，方便民眾上學、就醫、洽公、旅遊等不同需求。縣府今天表示，1月21日起至2月20日，將調整寒假班次。

其中，市民小巴1號國福社區線、2號國風就學線、3號民國就學線將暫停行駛；5號洽公直達線上午8時由花蓮轉運站發車，上午8時20分抵達花蓮縣政府，環狀行駛周邊行政機關，往返共22班次。6號醫療照護線上午9時10分從花蓮轉運站發車，9時35分抵達門諾醫院站，沿路停靠醫療機構，往返共16班次。

7號市區夜環線從花蓮轉運站出發，沿途經 花蓮又一村文創園區、花蓮文創園區、日出香榭大道、東大門夜市、將軍府等站點，方便遊客走訪品嘗美食，

寒假調整為平日傍晚5時45分發車至晚間8時30分，例假日維持下午4時45分至晚間10時10分發車，都是每10到30分鐘一班車。

縣府觀光處表示，市民小巴單程票價25元，即日起定期定班路線推出超值月票，500元可搭30趟，等同67折優惠，可至「Hualien Yo真行」官網訂購。

德國「好書共享協會」經營的海上圖書「望僕號」已經抵達花蓮港，1月17日起至2月2日，將在花蓮港14號碼頭（花蓮港觀光遊憩碼頭）對外開放，有超過2000種不同主題書籍，台灣好行310太魯閣線特別設置「望僕號」臨時站可搭車前往。

花蓮縣市民小巴寒假期間調整班次，其中國福社區及民國、國風兩條就學線，寒假期間暫停行駛。圖／縣府提供
花蓮縣市民小巴寒假期間調整班次，其中國福社區及民國、國風兩條就學線，寒假期間暫停行駛。圖／縣府提供

寒假 碼頭 花蓮縣政府

延伸閱讀

花蓮石藝大街、暖心市集推振興券加碼送 促進消費

質疑花蓮地震不讓報平安 彰化男恫嚇友人公司判刑

住宿沒帶備品竟要多收100元 花蓮議員籲收費透明化

花蓮漂流木遭點燃3個月內釀16起火警 消防員疲於奔命

相關新聞

花蓮市民小巴3路線放寒假停駛 「望僕號」明起開放參觀

放寒假，花蓮市民小巴6條定期路線調整班次，社區、就學共3條路線將從1月21日至2月20日暫停，另洽公、醫療照護和市區夜環...

面對春節交通挑戰 台東新警局長蔡燕明：讓民眾過好年

警政署日前公布新一波人事案，現任台東縣警局長梁東山將調任高雄市警局主任秘書，遺缺由台中港務警察總隊總隊長蔡燕明接手，今天...

來曬太陽！台東3處景區設施趕在春節前完工啟用

春節9天連假將到，台東3處景區整修設施完工啟用，包括太麻里鄉金針山東65線3.9公里處觀景台及太麻里台9線399公里華源...

宜5線南延1.1公里 2027年完工

國道5號通車後，宜蘭縣內最主要的南北向道路台9線、縣191線在假日時常塞車，縣府規畫宜5線延伸段串起員山、三星鄉，目前剩...

基隆希望學苑烘焙班結業 特教生學員期待再開辦

基隆市府與崇右科大合作，為特教生開辦「希望學苑」第1屆烘焙班，在世界麵包冠軍陳永信指導下，製作出色香味俱全的麵包，今天7...

全國首見5公尺鬼蝠魟標本 「空中芭蕾」翱翔海科館

全國首見體長5.45公尺的大型鬼蝠魟標本，今天起以俯衝姿態，「游向」國立海洋科技博物館科學廳廊道的挑高玻璃帷幕，民眾可近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。