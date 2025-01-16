花蓮市民小巴3路線放寒假停駛 「望僕號」明起開放參觀

放寒假，花蓮市民小巴6條定期路線調整班次，社區、就學共3條路線將從1月21日至2月20日暫停，另洽公、醫療照護和市區夜環線時間也部分調整；因應海上圖書館「望僕號」明天起在花蓮港開放參觀，台灣好行310太魯閣線設立臨時站，方便民眾搭乘前往。

花蓮市民小巴從去年9月上路，規畫6條定期路線、一條預約路線，方便民眾上學、就醫、洽公、旅遊等不同需求。縣府今天表示，1月21日起至2月20日，將調整寒假班次。

其中，市民小巴1號國福社區線、2號國風就學線、3號民國就學線將暫停行駛；5號洽公直達線上午8時由花蓮轉運站發車，上午8時20分抵達花蓮縣政府，環狀行駛周邊行政機關，往返共22班次。6號醫療照護線上午9時10分從花蓮轉運站發車，9時35分抵達門諾醫院站，沿路停靠醫療機構，往返共16班次。

7號市區夜環線從花蓮轉運站出發，沿途經 花蓮又一村文創園區、花蓮文創園區、日出香榭大道、東大門夜市、將軍府等站點，方便遊客走訪品嘗美食，

寒假調整為平日傍晚5時45分發車至晚間8時30分，例假日維持下午4時45分至晚間10時10分發車，都是每10到30分鐘一班車。

縣府觀光處表示，市民小巴單程票價25元，即日起定期定班路線推出超值月票，500元可搭30趟，等同67折優惠，可至「Hualien Yo真行」官網訂購。