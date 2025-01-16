面對春節交通挑戰 台東新警局長蔡燕明：讓民眾過好年

警政署日前公布新一波人事案，現任台東縣警局長梁東山將調任高雄市警局主任秘書，遺缺由台中港務警察總隊總隊長蔡燕明接手，今天舉辦交接布達典禮。面對即將到來長達9天的春節連假，台東交通絕對是蔡燕明首要任務，他說，在局裡過去努力基礎下，會全力維持順暢平安。

蔡燕明表示，上任後首要工作不僅是要面對春節交通問題，也包含春安維護，過去警局擁有良好的傳統，並在歷任局長及全體同事的努力基礎下，獲得優異的成績表現，更深獲民眾肯定讚賞，他會延續優良傳統，去做好各項工作，圓滿達成任務，讓民眾春節過好年。

今天交接布達典禮由副縣長王志輝主持，各級民意代表、機關首長和民間機構團體代表出席觀禮，王致詞時表示，縣警局每年各項全國評比調查中，成績都名列前茅，治安滿意度更是最讓民眾有感，尤其台東已走向國際觀光的宜居城市，活動多，治安和交通絕對重要，他相信新局長必能發揮所長，與縣府團隊努力前行。

蔡燕明為中央警察大學62期畢業，歷任南投縣政府警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、偵查第六大隊大隊長、桃園市、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長及刑事警察局主任秘書及台中港務警察總隊長等職務。