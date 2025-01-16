來曬太陽！台東3處景區設施趕在春節前完工啟用

春節9天連假將到，台東3處景區整修設施完工啟用，包括太麻里鄉金針山東65線3.9公里處觀景台及太麻里台9線399公里華源段觀景平台；另東海岸富岡地質公園的小野柳露營區整建改善工程，已完工並成招租作業，過年前開放營運。3處景區嶄新設施，將提供民眾春節旅遊好環境。

太麻里鄉公所表示，金針山東65線3.9公里處觀景台及太麻里台9線399公里華源段觀景平台，已把舊有木棧道翻修較安全堅固的水泥石子材質，手扶欄杆和圍欄也重新替換，同時在休憩椅的部分，結合美學設計，不僅和現地景觀融合，也能兼具民眾或坐或躺的實用性，2處觀景台春節連假開放使用。

這2處觀景平台，因視野佳，又能欣賞太平洋無敵海景，過去一直是民眾旅遊休憩的地方，但設施長年風吹雨打及曝曬，早已腐爛失修，公所基於安全考量，前年底編列經費展開整修，歷經1年的施工，趕在今年農曆春節前完工啟用，提供遊客更好的休憩環境。

此外，由觀光署東部海岸風景區管理處管理的富岡地質公園小野柳露營區，也因設施環境老舊，去年全面整建改善，日前竣工並完成招租作業，並訂於1月23日正式開放營運。東管處表示，小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位，此次升級改造符合五星級露營區標準，提供喜愛露營的民眾全新體驗。