宜5線南延1.1公里 2027年完工

國道5號通車後，宜蘭縣內最主要的南北向道路台9線、縣191線在假日時常塞車，縣府規畫宜5線延伸段串起員山、三星鄉，目前剩下最後一段約1公里的道路，預計斥資4.8億元，包含建一座跨越五十溪的橋梁，2027年3月完工。

宜蘭西部交通路網不發達，縣府規畫台2庚延伸線建設計畫，工程量龐大短期難完成，先規畫宜5線延伸段，預計3月開工、縣府昨辦動土典禮。代理縣長林茂盛表示，完工後不僅可以貫通員山到三星，還能串連宜61線、宜26線等，提升交通也促進觀光。

交通處指出，台9線與縣191線都位於東側，宜蘭需要1條西側的南北向路廊，縣府和公路局推動台2庚延伸線計畫，串起頭城、礁溪、宜蘭、員山、羅東、三星、冬山到蘇澳的山腳道路，預計經費147億元，2037年全線完工，整體期程較長，優先爭取宜5線延伸。

現有的宜5線北起礁溪，南抵員山鄉永和村雷公埤，長約13公里。交通處表示，宜5線延伸計畫預計再向南延伸1.1公里，跨過福園南邊的五十溪，連接宜61線德湖路，串聯枕頭山、大湖底、橫山頭、紅柴林與羅東溪休閒農業區，階段性強化西側路廊，未來也可以結合台2庚延伸線。

交通處說，延伸段計畫路面寬度15公尺，設雙向2車道與2慢車道，車道寬3.25公尺、慢車道寬1.5公尺，以及路肩、側溝和綠帶。