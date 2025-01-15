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基隆希望學苑烘焙班結業 特教生學員期待再開辦

中央社／ 基隆15日電
基隆市政府與崇右影藝科技大學合作，為特教生開辦「希望學苑」首屆烘焙班，在世界麵包冠軍師傅陳永信（右）指導下，7名學員15日順利結業，由市長謝國樑（右2）頒發結業證明。 中央社
基隆市政府與崇右影藝科技大學合作，為特教生開辦「希望學苑」首屆烘焙班，在世界麵包冠軍師傅陳永信（右）指導下，7名學員15日順利結業，由市長謝國樑（右2）頒發結業證明。 中央社

基隆市府與崇右科大合作，為特教生開辦「希望學苑」第1屆烘焙班，在世界麵包冠軍陳永信指導下，製作出色香味俱全的麵包，今天7名學員結業，學員們期待能繼續參加相關課程。

基隆市長謝國樑下午在結業式表示，恭喜學員們順利完成課程並結業，也感謝崇右影藝科技大學主任江育銓，與基隆之光陳永信全力協助，讓第1屆烘焙班成功舉辦。市府會持續推動「希望學苑」更多元化的課程內容，並積極與企業媒合，促進特教學生在職場的銜接能更加順利。

參與學員謝中洋在結業式中分享心得，他提到，非常喜歡揉麵團和製作布丁的過程，每堂課都充滿期待和樂趣，感覺既是在學習又享受其中。

陳永信表示，教學過程採循序漸進方式，幫助學員逐步掌握技能並建立成就感，學員們都充滿活力與熱情，每堂課都能展現投入的學習態度，讓他深感欣慰。

基隆市政府教育處長徐嬿立說，今年將推動「希望學苑」巡迴課程模式，安排講師至設有特教班的國中授課，讓特教學生在國中畢業前，就能初步接觸職業學習。

崇右影藝科大 特教 謝國樑 麵包

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