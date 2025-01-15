全國首見5公尺鬼蝠魟標本 「空中芭蕾」翱翔海科館

全國首見體長5.45公尺的大型鬼蝠魟標本，今天起以俯衝姿態，「游向」國立海洋科技博物館科學廳廊道的挑高玻璃帷幕，民眾可近距離欣賞「空中芭蕾」優美姿態。

海科館下午舉行揭展儀式，代理館長王明源表示，這次在海科館登場的鬼蝠魟，是大洋型的雙吻前口蝠鱝（Manta birostris），專業團隊花了380天，從剝皮、柔劑處理、削皮作業等手續，就像在創作藝術品，一筆一畫讓這尾鬼蝠魟「復活」，懸吊展示於主題館5樓廊道。

海科館研究典藏組組主任施彤煒說，民國112年7月13日上午10時30分，接獲海保署電話通知，有因延繩釣誤捕而亡的鬼蝠魟，這尾鬼蝠魟體長5.45公尺，體重1300公斤，由於是雌性且處於青少年期，因此命名為「蝠妹」。

施彤煒表示，海科館接續12小時快速展開一連串討論，想盡辦法保有珍貴的鬼蝠魟，過程中充滿挑戰，例如，因物件太大，臨時找不到合適的吊車，也找不到容得下鬼蝠魟的冷凍廠與冷凍櫃，更找不到合適的處理場地。

施彤煒說，每當有放棄念頭時，在地鄉親們總是積極幫忙，終於克服難題，將曝曬在烈日下的鬼蝠魟從磺港吊起，運送到冷凍廠空地，租用的冷凍貨櫃也在傍晚及時送到冷凍廠，最後再將鬼蝠魟拖進冷凍櫃急速冷凍至攝氏零下20度。

海科館指出，鬼蝠魟（蝠鱝）已被世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書中列為瀕危物種，體長可達9公尺，體重可達3公噸，菱形體型隨著海流在海中游動時，猶如巨大的風箏般，慵懶地在海洋中「飄逸」，又被形容為海中的「飛行魔毯」。