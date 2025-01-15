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宜蘭傳藝園區新春駐園大戲回歸 初一初二縣民免費入園

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭傳藝園區推出今年春節系列活動，初一初二開放宜蘭縣民免費入園。記者陳敬丰／攝影
宜蘭傳藝園區推出今年春節系列活動，初一初二開放宜蘭縣民免費入園。記者陳敬丰／攝影

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出春節系列活動，最大量點是駐園大戲回歸，初一到初三開演，今年劇目是「齊天大聖鬧龍宮」，包含過去傳藝較少見的高空特技表演；傳藝也推出縣民優惠，設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為G，初一初二免費入園。

傳藝園區的定期展演採輪換制，1年駐園大戲、1年四季主題策演，今年輪到駐園大戲，推出「齊天大聖鬧龍宮」，1月29日大年初一開演，每日上午、下午各一場，從廟埕廣場一直演到臨水劇場；「鬧龍宮」不僅有傳統戲曲與宋江陣，還包含過去較少見的高空特技，呈現古今交融面貌。

傳藝園區為了呼應駐園大戲「鬧龍宮」，今年的文昌街年節街景設計成花果山的造型，沿街設置花朵與象徵花果山上果實的燈籠，花卉部分選擇百花之王牡丹，加上小花點綴，呈現花果山的繁華，象徵百花齊放、百家爭鳴的意象，也有春節幸福吉祥的寓意。

為了鼓勵宜蘭人春節回鄉，傳藝園區再次推出縣民免費，設籍宜蘭或身分證字號開頭為G的民眾，初一、初二可以憑身分證等相關證明文件免費入園；從初一到初五，園區內還有「轉運刮刮樂」活動，消費滿1000元可以得到刮刮卡1張。

除此之外，春節期間園區內有台灣民俗藝陣「婆姐賀新春」演出，全聯福利熊、虎利來拜年，文昌廟擲筊祈福幣求得特製蛇年紀念錢母，臨水街春節市集等等，詳情可上傳藝官網查詢。

宜蘭傳藝園區蛇年駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」，包含過去較少見得高空特技，與傳統的宋江陣等，融合古今風貌。記者陳敬丰／攝影
宜蘭傳藝園區蛇年駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」，包含過去較少見得高空特技，與傳統的宋江陣等，融合古今風貌。記者陳敬丰／攝影
宜蘭傳藝園區年節街景設計成花果山造型，呼應蛇年駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」。記者陳敬丰／攝影
宜蘭傳藝園區年節街景設計成花果山造型，呼應蛇年駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 春節

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