花蓮石藝大街、暖心市集推振興券加碼送 促進消費

花蓮縣府去年10月發放縣民每人3000元振興券，使用期限到今年2月28日，為鼓勵民眾使用，即日起石藝大街、五月天公益演唱會暖心市集，都推出滿額送加碼券或好禮活動。

花蓮縣府觀光處聯手石藝大街，即日起至2月28日，在石藝大街商圈會員店家使用花蓮振興券消費，單筆滿200元，就可兌換價值新台幣300元以上精美好禮。

石藝大街滿額換禮活動，兌換時間為每天晚間6時至10時，在招財進寶石藝坊，數量有限換完為止；縣府觀光處指出，石藝是花蓮重要產業，以精美石雕藝術、玉石珠寶聞名，盼民眾用實際行動支持在地商圈。

迎接五月天公益演唱會，縣府18日上午11時至晚間6時30分，在原住民族文創產業聚落旁草地舉行「冬日暖心市集」，匯聚花蓮在地特色小吃、手作文創、農特產品及創意商品等。

縣府指出，憑振興券在市集消費滿200元，可兌換花創園區咖啡兌換券及1張面額50元市集消費抵用券，憑現金消費滿300元，可兌換花創園區咖啡兌換券。

掃描QR Code登入振興券頁面，參加朱鸝鳥圖示解謎活動，集滿5個章，可兌換市集消費抵用券50元、按讚追蹤臉書（Facebook）花蓮觀光粉絲團，並完成指定步驟，就有機會抽中精美好禮。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，冬日暖心市集搭配五月天「一路向東」公益演唱會同日舉行，希望來自全台歌迷為地方增添活力，帶動地方消費成長。