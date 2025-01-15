基市府「蛇來運轉」春聯寓意財源滾滾 各家戶都拿得到

基隆市政府今天說明蛇年春聯設計理念，「蛇來運轉」燙金印刷，展現大氣風采，蛇身中段蜷成圓形，寓意財源滾滾來，祝福基隆市民在新的金蛇年，運勢轉好、城市共好。

農曆春節腳步越來越近，基市府綜合發展處長陳瑋今與市府副發言人曾冠誠、張家馨，公布市府精心設計的「蛇來運轉」春聯，以及「金蛇呈祥」1元紅包樣式，表示近期就會派發春聯到各家戶。

陳瑋說，蛇年春聯和紅包金蛇園案，蛇身中段蜷成圓形，寓意著財源滾滾來，春聯與紅包都是以「剪紙」為元素，將蛇年視覺及書法設計融為一體，整體以金蛇為主體，下方有藍色漸層線條，呈現海浪的風貌，展現基隆海港雨都的特色。

曾冠誠表示，市府最快在1月20日前，把春聯配送至各區公所，再委託里鄰長協助分送到各個家戶。民眾也可以直接到里辦公處領取，期盼收到春聯的市民朋友，在新的一年諸事大發、心想事成。