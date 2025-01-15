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串聯宜蘭西部交通關鍵一公里 宜5線延伸段2027年完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
福園南側的五十溪，宜5線延伸段計畫在此闢建1座橋梁。記者陳敬丰／攝影
福園南側的五十溪，宜5線延伸段計畫在此闢建1座橋梁。記者陳敬丰／攝影

宜蘭西部交通路網不發達，縣府規畫台2庚延伸線建設計畫，工程量龐大短時間難完成，先規畫宜5線延伸段串聯員山、三星，目前剩下最後一段約1公里的道路，預計耗資4.8億元，包含1座跨越五十溪的橋梁，預計3月開工、2027年3月完工。

縣府今舉辦動土典禮，代理縣長林茂盛表示，國道5號通車帶來許多車潮，假日時縣內最主要的南北向道路台9線、縣191線常常堵塞，宜5線剩下最後一段1.1公里，完工後不僅可以貫通員山到三星，還能串連宜61線、宜26線等，提升交通也促進觀光。

交通處指出，台9線與縣191線都位於東側，宜蘭需要1條西側的南北向路廊，縣府和公路局推動台2庚延伸線計畫，串聯頭城、礁溪、宜蘭、員山、羅東、三星、冬山到蘇澳的山腳道路，預計經費147億元，2037年全線完工，整體期程較長，優先爭取宜5線延伸。

現有的宜5線北起礁溪，南抵員山鄉永和村雷公埤，長約13公里。交通處表示，宜5線延伸計畫預計再向南延伸1.1公里，跨過福園南邊的五十溪，連接宜61線德湖路，串聯枕頭山、大湖底、橫山頭、紅柴林與羅東溪休閒農業區，階段性強化西側路廊，未來也可以結合台2庚延伸線。

交通處說，宜5線延伸段總經費4億8246萬元，中央補助3.6億元，縣府自籌1.2億元，工期約2年，2027年3月完工；計畫路面寬度15公尺，設有雙向2車道與2慢車道，車道寬3.25公尺、慢車道寬1.5公尺，以及路肩、側溝和綠帶。

宜5線延伸段長1.1公里，耗資4.8億元，預計2027年3月完工。圖／縣府提供
宜5線延伸段長1.1公里，耗資4.8億元，預計2027年3月完工。圖／縣府提供
宜5線延伸段預計跨過福園南側的五十溪，連接宜61線德湖路。記者陳敬丰／攝影
宜5線延伸段預計跨過福園南側的五十溪，連接宜61線德湖路。記者陳敬丰／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛表示，宜5線延伸段最後1.1公里完工後，將串聯礁溪、員山、羅東與三星，提升交通也促進觀光。記者陳敬丰／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛表示，宜5線延伸段最後1.1公里完工後，將串聯礁溪、員山、羅東與三星，提升交通也促進觀光。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 羅東 車道

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