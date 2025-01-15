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基隆4年花逾億改善27校老舊廁所 從憋氣悶臭變身明亮通風

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市有不少學校廁所老舊獲得改善，圖為深美國小。圖／教育處提供
基隆市有不少學校廁所老舊獲得改善，圖為深美國小。圖／教育處提供

基隆市有不少學校廁所老舊，學生反映臭到不敢上，甚至要憋氣，市府為改善陰暗潮溼與悶臭的環境，4年來花1億餘元改善27校115間老舊廁所，變得明亮乾淨，學生說「有的像百貨公司，還可照鏡子」。

市府教育處表示，112年至113年爭取中央補助經費3475萬元，市府編列自籌經費7865萬元，改善國民中小學27校次115間老舊廁所。到去年底已完工使用10校50間廁所，今年將完成12校37間廁所，115年底27校共115間廁所可全數完工。

今年改善的學校如武崙國小，因常有學生及家長反映廁所臭味較大，經查原因除廁所老舊外另有汙水管問題，今年完成第一期校舍1至4樓4間廁所及汙水納管工程，第三期校舍1至4樓8間廁所115年完工。

新廁所剛完工的深美國小主任潘翠渟說，洗手台的鏡子很亮，學生會擠在鏡子照鏡子。武崙國中主任劉作融表示，新完工的廁所明亮、通風，連漏水的問題一併解決。碇內國小的學生說，廁所變得好乾淨，上廁所不用再憋氣。

信義國小蔡祥麟主任用詩意的口吻形容，「老舊的廁所，是黑洞，髒得令人我不敢睜眼；新建的廁所，是星空，美得讓我捨不得眨眼。」

教育處徐嬿立處長指出，除了積極改善學校廁所陰暗潮濕及通風不良情形，也推廣各校增設「性別友善廁所」，建立包容與尊重多元差異的性別友善場域，成為共融的校園環境。

市長謝國樑表示，一般的老舊廁所常有陰暗濕滑及發臭的情形，讓孩子們不太敢在學校上廁所。為了學生們的健康，除了積極爭取中央經費補助，市府每年亦會持續編列自籌經費，加速改善學校老舊廁所。

基隆市有不少學校廁所老舊獲得改善，圖為百福國中。圖／教育處提供
基隆市有不少學校廁所老舊獲得改善，圖為百福國中。圖／教育處提供
基隆市有不少學校廁所老舊獲得改善，圖為武崙國中。圖／教育處提供
基隆市有不少學校廁所老舊獲得改善，圖為武崙國中。圖／教育處提供

主任 廁所 性別

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