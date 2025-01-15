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花蓮漂流木火警 3個月16起

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

去年颱風侵台，將山上樹木沖刷下來，花蓮南北濱公園至花蓮溪出海口堆積許多漂流木，不但吸引民眾到海邊撿拾，也曾有人點燃木頭取暖不慎釀成火災意外。消防局統計，3個月內相關火警多達16件，救災人員辛苦滅火。

消防局表示，近期氣候乾燥無雨，相對濕度偏低，大量漂流木堆積在海邊，時有漂流木燃燒起火，漂流木因遺留火種等不明因素，導致大量堆積的乾樹幹成為火災竄燒的主因，讓消防隊難以在短時間內完全滅火。

北濱公園海灘昨清晨6時發生漂流木火災，消防局指出，經現場指揮官副大隊長温宗豪查看，現場有2處漂流木堆起火，起火原因不明，燃燒面積約100坪，歷時3個多小時才將火勢撲滅。

消防局表示，發生漂流木火警時，所幸花義消特搜大隊總幹事顏勝裕挺身而出，無償利用重機械怪手移除重木，協助消防人員滅火，大幅提升救援時效，也減少濃煙往市區飄散的風險。

近來救災有效結合警義消的資源與專業技能，提升搶救效率，所幸皆未造成人員傷亡，火勢也沒有擴大。

消防局呼籲，星星之火可燎原，民眾前往海灘從事各項活動及撿拾漂流木時，切勿引火取暖或吸菸，避免引發火災。

依「消防法」第14條規定，田野引火燃燒等致火災行為，依法將處3千元以下罰鍰。

漂流木 火災 花蓮

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