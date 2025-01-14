四接環評基隆市長謝國樑不出席環團失望 王醒之：政治考量過多

針對基隆市政府今天宣布四接環評將由副市長邱佩琳出席，並會在會中要求台電針對東移的3.0版重新提送審查。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，謝市長最後決定不親自出席環評會確實讓人失望，也感覺其中政治考量過多。

基隆市政府今晚表示，台電協和電改建四接17日召開第六次環評初審，基隆市政府今天由市長謝國樑主持召開因應專案會議，市府表示，四接東移方案涉及保育區填海範圍變異，要求台電針對3.0版重新提送審查。副市長邱佩琳將率市府相關單位出席，在環評會中反映各方民意，在經濟發展與環境永續之間取得平衡。

王醒之表示，謝市長最後決定不親自出席環評會確實讓人失望，也感覺其中政治考量過多；但協和四接錯誤選址將對基隆港市未來30年帶來不可逆的影響，如果民選首長沒有辦法站在最前面代表市民跟中央對話，那就只能「自己的基隆自己救」。

王醒之呼籲，關心此案的基隆人會議當天一起到環境部共同表達心聲。

王醒之表示，市府目前分別從產發處與環保局的業管出發，針對水產動植物保護區破壞與溫室氣體大量排放等問題質疑台電，固然是正確的方向，但是卻「見樹不見林」，忽略了整體城市發展層次的衝擊，如「儲氣槽緊鄰軍港、要塞，基隆市恐成軍事焦點」、「嚴重影響基隆港發展」等民眾高度焦慮的問題，是更需要給個說法的。

王醒之指出，協和四接錯誤選址，需要民選首長站在最前面代表市民跟中央對話。王醒之舉例，1990年六輕本來要蓋在宜蘭，台塑集團連土地都買好了，連當時的行政院長郝柏村都全力護航，但地方政府前縣長從陳定南到游錫堃都強力反對，所以最後離開宜蘭，所以現在才會看到現在宜蘭的好山好水。