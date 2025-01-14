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四接環評副市長出席 基市府要求台電東移3.0版重提送審

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府今天傍晚表示，四接環評會確定將由副市長邱佩琳出席，市長謝國樑不會參加。記者游明煌／攝影
基隆市府今天傍晚表示，四接環評會確定將由副市長邱佩琳出席，市長謝國樑不會參加。記者游明煌／攝影

台電協和電改建四接17日召開第六次環評初審，基隆市政府今天由市長謝國樑主持召開因應專案會議，市府表示，四接東移方案涉及保育區填海範圍變異，要求台電針對3.0版重新提送審查。副市長邱佩琳將率市府相關單位出席，在環評會中反映各方民意，在經濟發展與環境永續之間取得平衡。

基隆市政府今天各相關單位召開專案會議，針對市府立場的論述進行評估，確定由副市長邱佩琳出度環評會。市府副發言人曾冠誠表示，四接東移方案涉及保育區填海範圍變異，要求台電重新提送審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。

產業發展處說明，針對四接東移方案填海造陸部分，涵蓋基隆市水產動植物繁殖保育區，從第四、五次環評初審及這次第六次環評初審的基地範疇，3.0版已經與109年9月市府原則同意的2.0版範疇不同。

產發處於112年5月、113年3月數次函請台電就相關法令要求3.0版本開發位置重新提送申請，以利基隆市政府產發處辦理保育區相關事項審查。

關於3.0和2.0版兩方案爭議，市長謝國樑前年5月廢止前市長林右昌任內核可的2.0版原則同意函，要求台電依東移案的3.0方案重新向市府提出申請。台電因此向農業部提起訴願，但去年訴願結果出爐，台電勝訴，基市府敗訴，撤銷市府的處分。

曾冠誠另表示，台電應檢討水汙染及空氣汙染的排放容量規畫，優先減少汙染，避免擴大燃氣機組規模，導致溫室氣體排放增加或破壞海域生態。此外，基隆港鄰近市區且具軍事戰略意義，應避免設置高風險設施。

環保局則說明，台電新建計畫為260萬瓩之燃氣複循環機組，對比目前協和電廠燃油發電機組總裝置容量為100萬瓩，將大幅增加汙染量，建議台電應重新檢討裝置容量；並優先考量優化現有機組效能或增設防汙設備，而非擴大燃氣機組規模以避免增加溫室氣體排放。

台電 基隆港 環評

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