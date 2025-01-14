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「So發So菇」南澳鄉段木香菇奇貨可居 每斤賣2千元仍供不應求

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與南澳鄉公所今天共同為南澳段木香菇做宣傳，由於市場數量少，過年到，要買要快。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與南澳鄉公所今天共同為南澳段木香菇做宣傳，由於市場數量少，過年到，要買要快。記者戴永華／攝影

宜蘭南澳鄉栽種的段木香菇占全國大宗，香氣十足、量少質佳，在市場上奇貨可居。農曆春節將至，縣政府協助南澳鄉公所今天舉辦「So發So菇」南澳鄉段木香菇行銷，呼籲消費者盡早採購，可做為家中團爐聚餐或致贈親友的最佳伴手禮。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，宜蘭好山好水出孕育出許多優質農產，尤其南澳鄉段木香菇更是知名高經濟作物，重點推廣的原鄉特色之一。南澳鄉香菇因其植菌於楓香、杜英、青剛櫟等樹種，栽培出來的香菇菌傘特別飽滿厚實、味道濃郁香醇、氣味撲鼻，是一般太空包香菇所無法比擬，品質好、產量有限且珍貴。

鄉長李勝雄指出，南澳段木香菇遠近馳名，冬菇主要產季11月至翌年3月，以前南澳鄉很多家戶都種香菇，近年來由於適合栽種的杜英及楓香等樹幹愈來愈少，年產量約僅1萬2750公斤，柴木烘乾的香菇在市場上每斤可賣到1800元至2000元，經常供不應求。

為行銷南澳鄉段木香菇，代理縣長林茂盛、鄉長李勝雄及縣議員游吉祥等人到場支持，感謝大地母親孕育，才能成就高品質段木香菇；代理縣長與鄉長化身為「黑白大廚」烹飪香菇巧達濃場，香氣四溢，也為南澳鄉香菇上市宣傳揭開序幕。

公所輔導鄉內香菇產業於110年成立香菇產銷班，每年辦理評鑑競賽、觀摩研習，提升栽培管理技術及品牌能見度。今年評鑑以直徑大小與開度、香氣、重量、外觀、彈性、進行評分，最終由蔡淑真摘冠、亞軍何孝明、季軍何仁興。南澳鄉段木香菇已上市，欲訂購者可搜尋南澳鄉菇農產銷資訊（https://reurl.cc/G5QKkD）或洽詢蘇澳地區農會03-9981233。

使用南澳段木香菇製作的「菇菇起司軟法」，香氣十足。記者戴永華／攝影
使用南澳段木香菇製作的「菇菇起司軟法」，香氣十足。記者戴永華／攝影
段菇油醋水果沙拉，色香味俱全。記者戴永華／攝影
段菇油醋水果沙拉，色香味俱全。記者戴永華／攝影
南澳段木香菇厚實飽滿，品質好的烘乾香菇，每斤可以賣到2千元，供不應求。圖／縣府提供
南澳段木香菇厚實飽滿，品質好的烘乾香菇，每斤可以賣到2千元，供不應求。圖／縣府提供
南澳段木香菇製成的各種美味料理。圖／縣府提供
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南澳段木香菇評鑑競賽，由蔡淑真摘冠、亞軍何孝明（左一）、季軍何仁興（右一）。記者戴永華／攝影
南澳段木香菇評鑑競賽，由蔡淑真摘冠、亞軍何孝明（左一）、季軍何仁興（右一）。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛（左）與鄉長李勝雄化身為「黑白大廚」烹飪香菇巧達濃場，香氣四溢，也為南澳鄉香菇上市宣傳揭開序幕。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛（左）與鄉長李勝雄化身為「黑白大廚」烹飪香菇巧達濃場，香氣四溢，也為南澳鄉香菇上市宣傳揭開序幕。圖／縣府提供

南澳 鄉長 香菇

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