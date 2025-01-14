「So發So菇」南澳鄉段木香菇奇貨可居 每斤賣2千元仍供不應求

宜蘭南澳鄉栽種的段木香菇占全國大宗，香氣十足、量少質佳，在市場上奇貨可居。農曆春節將至，縣政府協助南澳鄉公所今天舉辦「So發So菇」南澳鄉段木香菇行銷，呼籲消費者盡早採購，可做為家中團爐聚餐或致贈親友的最佳伴手禮。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，宜蘭好山好水出孕育出許多優質農產，尤其南澳鄉段木香菇更是知名高經濟作物，重點推廣的原鄉特色之一。南澳鄉香菇因其植菌於楓香、杜英、青剛櫟等樹種，栽培出來的香菇菌傘特別飽滿厚實、味道濃郁香醇、氣味撲鼻，是一般太空包香菇所無法比擬，品質好、產量有限且珍貴。

鄉長李勝雄指出，南澳段木香菇遠近馳名，冬菇主要產季11月至翌年3月，以前南澳鄉很多家戶都種香菇，近年來由於適合栽種的杜英及楓香等樹幹愈來愈少，年產量約僅1萬2750公斤，柴木烘乾的香菇在市場上每斤可賣到1800元至2000元，經常供不應求。

為行銷南澳鄉段木香菇，代理縣長林茂盛、鄉長李勝雄及縣議員游吉祥等人到場支持，感謝大地母親孕育，才能成就高品質段木香菇；代理縣長與鄉長化身為「黑白大廚」烹飪香菇巧達濃場，香氣四溢，也為南澳鄉香菇上市宣傳揭開序幕。