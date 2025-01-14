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環團質疑被「綁架」 基隆前里長聯誼會長：中山區24里長全支持挺四接

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市全市里長聯誼會前總會長陳炳楠指出，「中山區沒有里長反對四接」，明天應都會出席，反批環團為反對而反對。記者游明煌／攝影
基隆市全市里長聯誼會前總會長陳炳楠指出，「中山區沒有里長反對四接」，明天應都會出席，反批環團為反對而反對。記者游明煌／攝影

對於台電安排明天協和電廠所在的基隆市中山區「24位里長站出來記者會」，環團質疑里長被迫選邊站，不是真正民意。基隆市全市里長聯誼會前總會長陳炳楠反駁，指「中山區沒有里長反對四接」，明天應都會出席，反批環團為反對而反對。

對於台電安排明天協和電廠所在的基隆市中山區「24位里長站出來記者會」，環團守護外木山行動小組召集人王醒之質疑，里長被迫選邊站，不是真正民意。基隆市長謝國樑今天也表示，希望大家不要刻意去動員，讓民眾和地方民代自由表達心聲，這才是真正的「民意」。

陳炳楠今天發聲表示，「中山區沒有里長反對四接」，明天預計各里長應都會出席，已經聯絡得差不多了，主要表達里長都力挺四接的態度，這個方向身為在地里長都支持。

陳炳楠說明，24個里長會站出來挺四接，原因主要有四點，第一是從燃燒重油改為天然氣，大大減少汙染為何不支持；第二是原地改建並非新增廠區，對地方影響不大。

第三未來核一、核二會除役，四接不蓋北東電網就要面臨缺電，里長要求建四接應優先供電基隆，不要讓基隆有缺電危機；第四基隆產業要發展，需要四接來穩定供電，市府要爭取科技大廠到基隆，沒有穩定供電怎麼會有廠商願意來。

陳炳楠說，環團一開始以破壞珊瑚棲地為由反對，現在移開了，又以運天然氣的船進出基隆港有危險、有國安問題等，他認為是為反對而反對，只要有專業的評估及數據出來，大家要相信專業，不要用模稜兩可的理由，阻礙基隆產業的發展，及面臨缺電的危機，他們明天記者會是以當地里長發聲。

四接 基隆港 環團

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