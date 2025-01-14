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春節前台東縣2地拔蘿蔔 台東市及關山18日拔好彩頭

中央社／ 台東縣14日電

台東農曆春節前大型活動拔蘿蔔，今年有2地，關山鎮公所舉辦的與往年一樣，所有民眾都可參加，台東地區農會則以收到邀請函為主，時間都是18日且都超過5公頃，讓民眾開春拔得好彩頭。

關山鎮延續數年的春節前千人拔蘿蔔活動今年在18日，不過從10日起開始安排特定團體開拔，今天是鄉鎮市長親友團體驗；關山鎮長彭成豐帶著鄉鎮市長在田間拔蘿蔔，並品嘗蘿蔔創意風味餐盒及帶回伴手好禮。

彭成豐表示，歷年開春最受歡迎的農村活動關山蘿蔔季陸續登場，今年擴大舉辦，不僅將栽種面積提升6公頃，蘿蔔品種也有金筊及白玉，10日開始至16日以親子探索及食農教育為活動主軸，而最盛大千人蘿蔔季在18日舉行總共有3場次，歡迎全台民眾到關山鎮指定活動區體驗農村樂。

台東地區農會今年也舉辦大型拔蘿蔔活動，時間同樣是18日和19日2天，上、下午各1場，地點在台東大學知本校區附近「台東有機生態教育農場」，未開放所有民眾參加，農會會寄發邀請函給受邀請民眾參加。

台東地區農會總幹事李建通表示，這次在水稻休耕期間，台東地區農會特別利用其中5公頃土地栽種蘿蔔，並舉辦「拔得好彩頭」蘿蔔拔採體驗活動，讓社會大眾，特別是學子，透過實際參與農業體驗，更深入了解有機耕作與環境保護的互動關係。

活動不僅讓參與者體驗蘿蔔的栽種與拔採過程，也透過食農教育，讓大眾認識有機農業在促進糧食安全與生態保育方面的重要性。

李建通表示，希望透過農業體驗推廣食農教育，讓大眾，尤其是年輕一代，了解農業生產與環境保育之間平衡發展的重要性，提升對有機農業的認識，促進生態保育與農業生產互利共生永續發展；同時促進親子互動與家庭教育，讓親子一同參與農事，享受田間樂趣，強調家庭教育重要性。

李建通表示，「台東有機生態教育農場」是台東地區有機農業亮點，希望為有機農業發展注入活力，增強台東有機產品的品牌價值及形象；透過這次活動示範與推廣，吸引更多民眾關注本地區有機農業產業。

台東 農會 食農教育

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